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辦理丈母娘死後遺產繼承 女婿向岳父詐87萬被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民潘男的妻子前年過世，叫女婿邱男找律師處理遺產繼承；邱佯稱已找到陳姓、王姓律師，可以協助岳父處理喪葬及遺產事宜，先後向岳父詐取新台幣77萬7300元，經潘男向律師事務所了解處理進度，始知受騙，經律師提告，台中地檢署今天依偽造文書罪嫌起訴邱男。

起訴書指出，邱男（23歲）、潘女（19歲，獲不起訴處分）為夫妻，分別為潘男的女婿及女兒，因潘男的妻子去世，委請女婿邱男幫忙找律師處理遺產繼承，邱因缺錢花用，2019年12月15日，向潘男偽稱已找到陳律師，可以協助潘男處理喪葬及遺產問題。

從2019年12月15日至2020年1月18日止，佯為律師事務所的陳律師、王律師傳送LINE訊息向潘男佯稱需收取各項費用，致潘男信以為真，先後匯款共77萬3700元至女兒的銀行帳戶，邱隨即將款提領一空，花用殆盡。

邱男為取信於岳父潘男，冒用陳律師、王律師名義，偽造名片，再冒用2律師名義偽造保管條，並請刻印業者偽刻律師事務所，佯稱陳律師已收取潘女代父交付的款項，再傳送給潘男。

至2020年1月13日，潘男前往這家法律事務所了解處理進度，潘男始悉受騙，並未對女婿提出告訴，不過這家法律事務所對被冒名一事提出告訴，邱男坦承是他一人所為，與妻子無關，檢察官依偽造文書罪嫌將他起訴。

潘男的妻子過世，叫女婿邱男找律師處理遺產繼承，邱佯稱已找到陳姓、王姓律師處理，先後向岳父詐取77萬餘元，台中地檢署今天依偽造文書罪嫌起訴邱男。圖／本報資料照
潘男的妻子過世，叫女婿邱男找律師處理遺產繼承，邱佯稱已找到陳姓、王姓律師處理，先後向岳父詐取77萬餘元，台中地檢署今天依偽造文書罪嫌起訴邱男。圖／本報資料照

遺產 偽造文書

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