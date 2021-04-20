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曾獲資深優良教師獎 國小狼師強制猥褻女學童

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

曾獲得資深優良教師獎的台南市前國小學男老師張博勝，被控2017年至2018年間在任職學校，涉嫌對女學童強制猥褻，一審判張徒刑4年10月，張不服提起上訴，台南高分院今天駁回上訴，維持一審原判決。

張被控涉於2017年至2018年間對10名女學生以撫摸下體與親吻臉頰、嘴巴等方式強制猥褻，一審法官審結張對其中1名女學生部分成立犯罪。

一審庭訊時，張坦承有對女童猥褻情事、但辯稱沒有違反女童意願，法官認為張嫌的作為均足以妨害女童決定的自主意願，並以事後主動向母親述說求援、在醫院驗傷時有哭泣情形，認為張對女童猥褻違反的她 性意願，對少女強制猥褻犯行明確。

台南地院法官審酌張身為老師，竟為滿足一己色慾，未能謹守師生間分際，不顧身為人師的倫理，所為影響女童日後成長過程及對感情或其他親密關係的建立，實應予嚴懲，考量被告犯後態度、智識、生活狀態等情狀，判處徒刑4年10月。

南市教育局表示，張在事件爆發後遭到解聘，該局並通報全國各縣市教育局永久不得聘用張師。另家長聲請500萬元民事賠償，因提起時間不符駁回。

曾獲得資深優良教師獎的台南市前國小學男老師張博勝，被控任職期間涉嫌對女學童強制猥褻，台南高分院今天駁回上訴，維持一審原判決。圖／本報資料照片
曾獲得資深優良教師獎的台南市前國小學男老師張博勝，被控任職期間涉嫌對女學童強制猥褻，台南高分院今天駁回上訴，維持一審原判決。圖／本報資料照片

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