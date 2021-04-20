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年薪720萬台積電經理離職到陸商上班 法院判賠250萬！

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

台積電前採購處經理薛宗智遭控離職後違反競業禁止規定，到大陸商長江存儲擔任採購副總裁，被台積電求償1557萬餘元，一審判賠250萬元，薛不服提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判薛得賠250萬元，可上訴。

台積電提告主張，薛宗智2011年開始擔任採購處經理，接觸公司營業、商業秘密，包括供應商來源、訂單合約、產品價格和成本，雙方2012年簽署競業禁止協議，約定薛離職後18個月內不得受雇競爭對手，或提供競爭對手服務。

台積電指出，薛2015年5月間被發現接受廠商招待，違反從業道德規範，雙方協議由薛自請離職，並在薛離職前一天給予信件提醒競業禁止規定。

未料，薛2016年7月12日離職後，同年12月8日到大陸紫光集團下的長江存儲公司擔任採購副總裁，而長江存儲是提供晶圓代工的武漢新芯積體電路公司100%持股，是台積電的競爭對手。

台積電指出，雖然離職提醒信中沒有把武漢新芯、長江存儲列入競爭對手名單，但兢業禁止協議明確定義競爭對手為「目前或未來從事半導體晶圓製造及服務的業者」，認定薛違反協議，但寄送律師函要求離職也未獲回應，依約定以薛離職前24個月內受領的總額1440萬餘元為違約金，再加返還競業禁止期間補償金117萬餘元，提告請求賠償1557萬餘元。

薛宗智抗辯，他在台積電長期從事採購業務，累積的經驗不能視為公司的智慧財產，另認為訂單合約、供應商招標、產品價格等，不是台積電賴以和其他對手競爭的核心營業資訊。

他認為，競業禁止協議中的競爭對手包括「目前或未來從事半導體晶圓製造及服務的業者」，顯然對他設下天羅地網，全面限制、封殺他的工作權；另認為長江存儲和台積電沒有競爭關係，武漢新芯規模也不及台積電的百分之一，「大鯨魚比小蝦米」，武漢新芯對台積電而言根本不構成威脅。

桃園地方法院一審認為，採購資訊當然是台積電和對手競爭的核心資訊，而根據競業禁止協議內容，僅限制半導體晶圓製造業者，並非全部的廠商，無礙薛另謀他就。

再者，根據紫光集團網頁公告關於薛離職的聲明，認定薛在長江存儲、武漢新芯擔任採購負責人，而武漢新芯從事半導體，是台積電的競爭對手，因此認定薛違反競業禁止協議。

但桃院指出，台積電沒有舉證損害數額，且自2016年至今股價連連攀升，獲利能力未顯著下降，難以認定因薛違反競業禁止協議而受有損害，審酌台積電請求違約金1557萬餘元過高，依法酌減為250萬元。

薛不服上訴，但高院認為，原審判決於法並無不合，薛上訴沒有理由今駁回，薛仍判賠250萬元。

台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電 離職

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