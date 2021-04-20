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退警向總統陳情遭阻告維安警 今天到南檢出庭

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

退休警察莫伯強於3月13日中華職棒台南開賽，向總統蔡英文陳情，因事關總統維安，遭到警方勸阻，莫事後以自己受傷為由，控告市警六分局長陳錦文等人涉及傷害及妨害自由，台南地檢署今天上午首度開庭傳喚莫開庭，陳錦文到場表示，警方依法行政，當時並未逮捕莫，全案尊重檢方調查。

莫伯強今天上午10點45分，由全國警消行動组及台中市反拆成員和彰化退警等數人陪同，到台南地檢察署出庭，退警並在地檢署開庭前，聲援莫伯強。

莫伯強說，憲法保障人民表達意見的自由，他有事要向總統蔡英文陳情，卻被維安警員阻攔，他的褲子也被扯破，重心不穩摔倒手腳被拉傷，事後控告台南市警六分局長陳錦文、台南市警察局長方仰寧等人傷害及妨害自由。

陳錦文說，當天莫陳情後，警方並未對莫提出任告訴，莫事後向南檢遞狀控告警方人員，南檢今天傳喚莫了解案情，並非如網路臉書陳述莫是以被告身分傳喚出庭，請不要誣衊警方。一名聲援莫的民眾聽後大怒，質問陳:「誰誣衊警察？」，並數度逼近陳，其他員警上前安撫，才化解爭執。

方仰寧之示，當天他沒有看到莫，莫也沒看到他，他不知道莫為何要告他，警察依法行政，是莫告他，不是網路亂傳警察告莫。

市警六分局副分局長吳麗娟說，莫陳情期間，警方除依法行政外，並以柔性處理方式，如引薦永和警衛室組長揭見，轉交陳情書等方式，協助莫依法表達訴救。

退警莫伯強（左2）到台南地檢署前控訴陳情時遭維安警方妨害自由。記者黃宣翰／攝影
退警莫伯強（左2）到台南地檢署前控訴陳情時遭維安警方妨害自由。記者黃宣翰／攝影
聲援退警莫伯強民眾，一度和台南市警六分局長陳錦文起口角爭執。記者黃宣翰／攝影
聲援退警莫伯強民眾，一度和台南市警六分局長陳錦文起口角爭執。記者黃宣翰／攝影

警察 蔡英文 方仰寧

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