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2度性侵女病患 中醫診所治療師判5年定讞

中央社 / 台北20日電

高雄市一名婦女因長期暈眩，前往某中醫診所接受洪姓治療師調氣治療，洪男趁機性侵婦女。受害婦女為取得證據，再次接受療程，又被性侵。最高法院今天判決洪男5年徒刑定讞。

判決指出，被害婦女罹有憂鬱症，因長期暈眩求醫無效，民國104年10月間經朋友介紹到高雄市一家中醫診所接受調氣治療，被診所洪姓負責人兼治療師藉機性侵得逞。

被害婦女因認知能力低落，事後發覺遭受性侵害後自我封閉而未告知他人，她的女兒察覺有異，追問之下發現母親被性侵，同年12月報警處理。不過，警方跟被害人表示，沒有證據可能會被告誣告。

為蒐集證據，被害婦女同年12月底再度前往中醫診所，接受洪男「調氣治療」，過程中強忍洪男侵犯，全程用手機錄音，完事後衝出診間，向洪男妻子告狀，並拉扯洪男褲袋，取得沾有洪男精液及被害人DNA的衛生紙。

被害婦女立刻報警並前往醫院驗傷，經過檢驗，確認被害婦女提供的衛生紙、胸罩內側，皆沾有洪男的DNA。高雄地方法院認定洪男犯行，判處有期徒刑5年。高雄高分院仍維持原判。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

性侵 中醫

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