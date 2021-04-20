台中女檢察官積案多偽造開庭紀錄 獲緩起訴罰15萬

法務部為防止檢察官辦案稽延，規範案件3個月必須進行，未進行由各檢察署自行查明，設法改進。台中地檢署盧姓女檢察官去年偵辦1件違反著作權法案件，因她積案甚多，致逾3月未進行，涉嫌偽造開庭紀錄，經台中高分檢業務檢查發現，發交中檢調查，盧坦承犯行，深表悔悟，中檢予以緩起訴處分，但罰她公庫向支付善款新台幣15萬元，提撥相關公益團體。

中檢審酌，盧姓女檢察官（50歲）自1999年間起擔任女檢察官迄逾20多年，理應恪遵憲法，依據法律，本於良知、公正、客觀、超然、獨立、勤慎執行職務，竟因積案甚多，致使本案發生逾3月未進行遲延，又為逃避稽催管考，在辦案進行單、點名單為不實登載，損害本案當事人權益有違職守。考量廖無前科，坦承犯行，歷此司法偵查應有所警惕，認以緩起訴處分為適當。

緩起訴處分書指出，檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點規定「案件的進行，應接續為之。各檢察署如發現有逾3月未進行者，應即自行查明原因，設法改進，研考科對逾2月未進行的案件， 應製作報表通知承辦檢察官促使注意進行」。

「第一審檢察官無正當理由，逾3個月未進行調查者，依高等檢察署以下各級檢察署及其檢察分署檢察官辦案成績考查實施要點規定扣繳其辦案成績」。

盧姓女檢察官因積案甚多，去年承辦1件違反著作權法案件，未能進行函查、函催或傳喚開庭等偵查作為，收到延考科催辦單後，指示不知情的書記官，在辦案進行單、點名單不實登載，陳送主任檢察官、檢察長核可後，送研考科補登進行，使研考科人員未能進行管考追蹤，損害中檢就本案稽核的正確性，侵害國家司法權的行使。