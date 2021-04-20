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蔡英文「論文門」高知識分子捲筆戰 教授、律師都無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

蔡英文總統「論文門」疑雲網評多。 圖／聯合報系資料照
蔡英文總統「論文門」疑雲網評多。 圖／聯合報系資料照

蔡英文總統「論文門」疑雲網評多，網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰自訴台大新聞研究所教授王泰俐加重誹謗判無罪，王反控童加重誹謗罪，台北地方法院審理，判童文薰也無罪。可上訴。

參與蔡英文「論文門」評論的高知識分子很多，有人上網打筆戰，包括台大法律系教授賀德芬、美國台裔教授林環牆、資深媒體人彭文正，彭文正日前因此被台北地方檢察署起訴，童文薰、王泰俐評論文案，也捲入訴訟。

童文薰告王泰俐部分，童認為，王指她的作品成本低、抄襲，法官審理認為，童討論的內容為時事，就算王以負面用語提出質疑，也不能認定王以毀損童名譽為目的，一審判王無罪，童不服判決，上訴二審駁回，王泰俐獲判無罪確定。

不過，童文薰自訴王泰俐後，王也對童提訴反擊，王認為，童誣指她製作假訊息、學質不佳等，都侵犯名譽權，童涉犯刑法加重誹謗罪。

法官認為，王泰俐的文章指童文薰以低成本產製相關內容，王是新聞研究學者，王泰俐與童文薰所討論的內容，是「蔡英文論文案」的衍伸，具相當公益性，為可受公評之事。

王泰俐對童文薰節目內容研究與評論後，童隨後在節目中回應，並不是出於損害王名譽為唯一目的，考量王泰俐為人師表，面對評論應有更大容忍度，加上童文薰的言論未逾越合理界限，屬善意發表的言論，有阻卻違法事由，判童無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

蔡英文

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