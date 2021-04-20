國中生朝便當吐口水 同學吃下肚才知 判賠4萬元

基隆市1所國中甲、乙兩名同班學生因抬便當問題引發不快，乙趁甲離開教室時，朝甲的便當吐口水，讓甲不知情吃下，事後才知情。甲的父母認為孩子長期受霸凌，情緒焦慮作惡夢，向乙及父母求償20萬元精神撫慰金。基隆地院審理後，認定乙的行為足使甲人格受辱及感到畏懼，父母應負連帶責任，判賠4萬元。全案可上訴。

甲學生及父母起訴指出，甲長期受同班乙、丙2人霸凌，乙會依丙指示對甲恐嚇或訕笑。去年6月4日乙在教室內因便當數量不足，當其他同學的面辱罵甲弱智、智障、以後在路邊撿垃圾及「三字經」穢語，並叫甲再下樓拿便當。

甲對乙表明不要去拿便當，乙又對甲說，「你再繼續看，我們就直接打你」，令甲心生畏懼。甲後來離開教室，乙在甲的便當吐口水，甲把便當吃下肚後，才經其他同學告知。

甲的父母認為，基隆地院少年法庭雖裁定此事無法證明丙學生有參與，但從學校訪談紀錄可知，丙是唆使乙霸凌甲的人。甲因乙、丙霸凌才因情緒焦慮作惡夢，乙及家長、丙及家長應負連帶賠償責任，分向雙方請求賠償20萬元。

乙及家長抗辯，乙和甲互嗆，老師已處罰乙，乙也向甲道歉。當天乙問甲為什麼不去拿便當，甲說乙沒手沒腳、殘障，乙才講那些話，並非無故辱罵甲。此外乙也不是刻意吐口水在甲的便當，而是轉身吐口水，往甲方向吐，但沒有吐在便當上，聲明駁回告訴。

丙及家長辯稱，甲的父母稱甲從國一開始就受到霸凌，但校園調解紀錄記載是同學互罵、同學間的打鬧，聲明請求駁回告訴。

法院審理後指出，乙辯稱因甲先罵他沒手沒腳、殘障，才講那些話，並且因習慣轉身吐口水，只朝甲方向吐，沒有吐在便當上。乙在甲便當吐口水一事，有同學證述，乙空言否認不可取信。縱使甲有先出言罵乙，也無法讓乙公然侮辱、恐嚇及吐口水行為卸責。

法院認為，乙的行為足以使甲人格受辱及感到畏懼，乙父、乙母未舉證已盡監督責任，應負連帶損害賠償責任。斟酌雙方身分、資力與加害程度，判賠償精神慰撫金以4萬元為適當。