快訊

丁怡銘回任就興師問罪？游錫堃未否認：政院應循正常管道溝通

彰化逮捕之亂：警察「假摔」成非法執法危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中生朝便當吐口水 同學吃下肚才知 判賠4萬元

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市1所國中甲、乙兩名同班學生因抬便當問題引發不快，乙趁甲離開教室時，朝甲的便當吐口水，讓甲不知情吃下，事後才知情。甲的父母認為孩子長期受霸凌，情緒焦慮作惡夢，向乙及父母求償20萬元精神撫慰金。基隆地院審理後，認定乙的行為足使甲人格受辱及感到畏懼，父母應負連帶責任，判賠4萬元。全案可上訴。

甲學生及父母起訴指出，甲長期受同班乙、丙2人霸凌，乙會依丙指示對甲恐嚇或訕笑。去年6月4日乙在教室內因便當數量不足，當其他同學的面辱罵甲弱智、智障、以後在路邊撿垃圾及「三字經」穢語，並叫甲再下樓拿便當。

甲對乙表明不要去拿便當，乙又對甲說，「你再繼續看，我們就直接打你」，令甲心生畏懼。甲後來離開教室，乙在甲的便當吐口水，甲把便當吃下肚後，才經其他同學告知。

甲的父母認為，基隆地院少年法庭雖裁定此事無法證明丙學生有參與，但從學校訪談紀錄可知，丙是唆使乙霸凌甲的人。甲因乙、丙霸凌才因情緒焦慮作惡夢，乙及家長、丙及家長應負連帶賠償責任，分向雙方請求賠償20萬元。

乙及家長抗辯，乙和甲互嗆，老師已處罰乙，乙也向甲道歉。當天乙問甲為什麼不去拿便當，甲說乙沒手沒腳、殘障，乙才講那些話，並非無故辱罵甲。此外乙也不是刻意吐口水在甲的便當，而是轉身吐口水，往甲方向吐，但沒有吐在便當上，聲明駁回告訴。

丙及家長辯稱，甲的父母稱甲從國一開始就受到霸凌，但校園調解紀錄記載是同學互罵、同學間的打鬧，聲明請求駁回告訴。

法院審理後指出，乙辯稱因甲先罵他沒手沒腳、殘障，才講那些話，並且因習慣轉身吐口水，只朝甲方向吐，沒有吐在便當上。乙在甲便當吐口水一事，有同學證述，乙空言否認不可取信。縱使甲有先出言罵乙，也無法讓乙公然侮辱、恐嚇及吐口水行為卸責。

法院認為，乙的行為足以使甲人格受辱及感到畏懼，乙父、乙母未舉證已盡監督責任，應負連帶損害賠償責任。斟酌雙方身分、資力與加害程度，判賠償精神慰撫金以4萬元為適當。

法院查出，學校紀錄表內容顯示，乙對甲有不禮貌言詞，乙、丙會對甲嘲笑或開玩笑，但甲也有「回嗆」或「互嗆」、「互罵髒話」情形，難僅以有言詞不禮貌、嘲笑、開玩笑，認定乙、丙長期霸凌、恐嚇、訕笑甲學生，也無從認定丙教唆乙行事，原告指丙侵權不予採信。

基隆市1所國中學生罵同學，並朝同學的便當吐口水，讓對方吃下肚。基隆地院審結，認定吐口水學生行為足使對方人格受辱及感到畏懼，判賠4萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1所國中學生罵同學，並朝同學的便當吐口水，讓對方吃下肚。基隆地院審結，認定吐口水學生行為足使對方人格受辱及感到畏懼，判賠4萬元。記者邱瑞杰／攝影

霸凌 公然侮辱

延伸閱讀

黑龍江14歲少年遭霸凌 因充電寶被同學追打墜河

接隔壁插座「10年沒繳過電費」 竊盜無罪仍遭判賠413萬

小學生玩「鬼抓人」撞斷門牙 父母判賠6萬餘元

10年前霸凌朱芯儀影片被翻出　蔡淑臻嘆「事實真是影片那樣嗎？」

相關新聞

蔡英文「論文門」高知識分子捲筆戰 教授、律師都無罪

蔡英文總統「論文門」疑雲網評多，網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰自訴台大新聞研究所教授王泰俐加重誹謗判無罪，王反...

銅鑼灣書店創辦人林榮基遭潑紅漆 3嫌二審加重判刑

香港銅鑼灣書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被男子鄭啟龍等3人潑漆，台北地方法院一審依公然侮辱、毀損、傷害、強制4罪判...

高層命被推就跌倒 警「假摔」成非法執法危機？

在案發當時，警方已經以優勢警力將被告團團圍住，但A警因擔憂所屬單位再遭國安局檢討，於是出手阻止被告按鳴汽笛喇叭，不讓被告鳴喇叭抗議，且A警食指受傷，並不是因為被告主動攻擊，而是A警疑似動手搶被告的喇叭而自己造成的。被告想要繼續按喇叭，於是躲閃員警們的動作，並推擠將他團團圍住的員警，B警這時則「華麗的」跌倒了，接著員警們便以妨害公務的罪名將被告逮捕。

領遺產為父辦後事挨弟告 姊妹提遺囑獲判無罪

林姓姊妹提領亡父帳戶存款116萬多元，替父親支付醫療及喪葬費，卻被胞弟提告偽造文書，兩姊妹各判2個月徒刑。林姓姊妹不服，...

國中生朝便當吐口水 同學吃下肚才知 判賠4萬元

基隆市1所國中甲、乙兩名同班學生因抬便當問題引發不快，乙趁甲離開教室時，朝甲的便當吐口水，讓甲不知情吃下，事後才知情。甲...

營建廢棄物入侵嘉縣沿海 環警聯手攔查扣留非法載運車

嘉義縣環保局與警方聯手，針對沿海布袋鎮等地近期遭外來營建廢棄物入侵，掩埋魚塭等不法行為，強力出擊，日前在台61線東石鄉鰲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。