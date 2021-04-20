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營建廢棄物入侵嘉縣沿海 環警聯手攔查扣留非法載運車
嘉義縣環保局與警方聯手，針對沿海布袋鎮等地近期遭外來營建廢棄物入侵，掩埋魚塭等不法行為，強力出擊，日前在台61線東石鄉鰲鼓交流道，攔檢3輛車上裝營建剩餘土石方（土、石、磚）曳引車。
環保局稽查隊到場檢查，發現未隨車持有載運物產生來源及處理地點證明文件，依違反廢清法第9條規定，扣留3輛清除機具，後續行為人如無法交代產生源及處理地點，將依廢清法第49條規定，處6萬元罰鍰，沒入3輛曳引車。
環保局表示，嘉縣去年底陸續在東石鄉查獲至少6起非法棄置、回填營建廢棄物案件，表面看起來乾淨土方，開挖後卻是大量營建廢棄物，犯罪手法大多利用話術取得地主信賴，以便宜價格謊稱幫地主回填營建剩餘土石方，待地主察覺後，行為人逃之夭夭，後續清理責任，由土地所有人或使用人負擔，得不償失。
「便宜沒好貨！」局長張根穆強調，沿海地區遭掩埋或回填營建廢棄物案件層出不窮，警環將加強查緝，並在路邊攔查可疑車輛，杜絕不肖業者傾倒廢棄物，提醒土地所有人，勿貪小便宜，進用來路不明土石方，土地回填前，應向土地主管機關申請核准。
如對填土來源或簽約土方對象等疑問，可洽詢警察局或環保等單位協助確認或事先預防，善盡土地管理人之責，定期巡視，如發現可疑車輛進出，可拍照、錄影、定位並向當地派出所或環保局舉發；公害陳情專線：0800066666、（05）3620808、3620800或撥110。
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