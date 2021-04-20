營建廢棄物入侵嘉縣沿海 環警聯手攔查扣留非法載運車

嘉義縣環保局與警方聯手，針對沿海布袋鎮等地近期遭外來營建廢棄物入侵，掩埋魚塭等不法行為，強力出擊，日前在台61線東石鄉鰲鼓交流道，攔檢3輛車上裝營建剩餘土石方（土、石、磚）曳引車。

環保局稽查隊到場檢查，發現未隨車持有載運物產生來源及處理地點證明文件，依違反廢清法第9條規定，扣留3輛清除機具，後續行為人如無法交代產生源及處理地點，將依廢清法第49條規定，處6萬元罰鍰，沒入3輛曳引車。

環保局表示，嘉縣去年底陸續在東石鄉查獲至少6起非法棄置、回填營建廢棄物案件，表面看起來乾淨土方，開挖後卻是大量營建廢棄物，犯罪手法大多利用話術取得地主信賴，以便宜價格謊稱幫地主回填營建剩餘土石方，待地主察覺後，行為人逃之夭夭，後續清理責任，由土地所有人或使用人負擔，得不償失。

「便宜沒好貨！」局長張根穆強調，沿海地區遭掩埋或回填營建廢棄物案件層出不窮，警環將加強查緝，並在路邊攔查可疑車輛，杜絕不肖業者傾倒廢棄物，提醒土地所有人，勿貪小便宜，進用來路不明土石方，土地回填前，應向土地主管機關申請核准。