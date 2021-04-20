快訊

丁怡銘回任就興師問罪？游錫堃未否認：政院應循正常管道溝通

彰化逮捕之亂：警察「假摔」成非法執法危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子居家檢疫趴趴走重罰50萬 怕被拘提只好提錢繳清

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

因應新冠肺炎裁罰案件移送執行，法務部行政執行署新竹分署責成專股專人辦理，並建立單一聯絡窗口，主動了解相關裁罰案件的案情，並與衛生主管機關通力合作，給予被處罰的民眾「強力執行」的壓力，督促繳清罰鍰。

其中，一名林姓男子曾故意將定位手機放置家中，多次和朋友到公共場所逛街購物，還搭乘大眾交通工具，因違反居家檢疫行為，被開罰50萬元。

新竹分署指出，該案為新竹分署疫案件中裁罰金額最高案件，除限制其出境、出海，為盡速促使其繳納罰鍰，承辦行政執行官更朝向激烈拘提手段進行，期間書記官多次到林男家中勸繳，並將通知到場暨限期繳納公文書送達，雖有會晤其父，但林常不在家，為能確實通知甚至分別聯繫當地警察分駐所及里長，強力執行動作驚動地方鄰里，行政執行官原已撰寫好拘提聲請書，計畫如再不到場，即向法院聲請拘提。

出乎意料的是，遞送拘提聲請書之際，林男竟主動現身，並直呼「毋湯，我繳」，且於其後2天提著2袋現金繳納所有罰款，案件終圓滿落幕。

新竹分署指出，今與全國13分署辦理同步現場強力執行，對於此類蓄意不繳的義務人，除扣押存款、薪資、股票之外，也會現場查扣動產、不動產，更不排除祭出限制出境、拘提管收等強制手段，以彰顯公權力執行，今日全體總動員派出書記官兵分多路現場執行催繳及查扣。

目前受理違反防疫規定罰鍰案件共有22件，收案後即速予扣押存款、薪資等財產，甚至限制出境拘提等，迄今共徵起約151萬餘元，徵起比例高達49%。

新竹分署指出，今日全體總動員派出書記官兵分多路現場執行催繳及查扣。圖／行政執行署新竹分署提供
新竹分署指出，今日全體總動員派出書記官兵分多路現場執行催繳及查扣。圖／行政執行署新竹分署提供

新冠肺炎 居家檢疫

延伸閱讀

聯亞新冠疫苗拚7月接種 前衛生署長楊志良成最後收案者

桃園知名鋼鐵業者欠繳813萬元 清晨被拘提法院裁定管收

涉槍殺司機官司轉折13年 林金貴裁定繼續限制出境出海

共諜案變洗錢 向心夫婦起訴

相關新聞

蔡英文「論文門」高知識分子捲筆戰 教授、律師都無罪

蔡英文總統「論文門」疑雲網評多，網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰自訴台大新聞研究所教授王泰俐加重誹謗判無罪，王反...

銅鑼灣書店創辦人林榮基遭潑紅漆 3嫌二審加重判刑

香港銅鑼灣書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被男子鄭啟龍等3人潑漆，台北地方法院一審依公然侮辱、毀損、傷害、強制4罪判...

高層命被推就跌倒 警「假摔」成非法執法危機？

在案發當時，警方已經以優勢警力將被告團團圍住，但A警因擔憂所屬單位再遭國安局檢討，於是出手阻止被告按鳴汽笛喇叭，不讓被告鳴喇叭抗議，且A警食指受傷，並不是因為被告主動攻擊，而是A警疑似動手搶被告的喇叭而自己造成的。被告想要繼續按喇叭，於是躲閃員警們的動作，並推擠將他團團圍住的員警，B警這時則「華麗的」跌倒了，接著員警們便以妨害公務的罪名將被告逮捕。

領遺產為父辦後事挨弟告 姊妹提遺囑獲判無罪

林姓姊妹提領亡父帳戶存款116萬多元，替父親支付醫療及喪葬費，卻被胞弟提告偽造文書，兩姊妹各判2個月徒刑。林姓姊妹不服，...

國中生朝便當吐口水 同學吃下肚才知 判賠4萬元

基隆市1所國中甲、乙兩名同班學生因抬便當問題引發不快，乙趁甲離開教室時，朝甲的便當吐口水，讓甲不知情吃下，事後才知情。甲...

營建廢棄物入侵嘉縣沿海 環警聯手攔查扣留非法載運車

嘉義縣環保局與警方聯手，針對沿海布袋鎮等地近期遭外來營建廢棄物入侵，掩埋魚塭等不法行為，強力出擊，日前在台61線東石鄉鰲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。