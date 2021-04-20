男子居家檢疫趴趴走重罰50萬 怕被拘提只好提錢繳清

因應新冠肺炎裁罰案件移送執行，法務部行政執行署新竹分署責成專股專人辦理，並建立單一聯絡窗口，主動了解相關裁罰案件的案情，並與衛生主管機關通力合作，給予被處罰的民眾「強力執行」的壓力，督促繳清罰鍰。

其中，一名林姓男子曾故意將定位手機放置家中，多次和朋友到公共場所逛街購物，還搭乘大眾交通工具，因違反居家檢疫行為，被開罰50萬元。

新竹分署指出，該案為新竹分署疫案件中裁罰金額最高案件，除限制其出境、出海，為盡速促使其繳納罰鍰，承辦行政執行官更朝向激烈拘提手段進行，期間書記官多次到林男家中勸繳，並將通知到場暨限期繳納公文書送達，雖有會晤其父，但林常不在家，為能確實通知甚至分別聯繫當地警察分駐所及里長，強力執行動作驚動地方鄰里，行政執行官原已撰寫好拘提聲請書，計畫如再不到場，即向法院聲請拘提。

出乎意料的是，遞送拘提聲請書之際，林男竟主動現身，並直呼「毋湯，我繳」，且於其後2天提著2袋現金繳納所有罰款，案件終圓滿落幕。

新竹分署指出，今與全國13分署辦理同步現場強力執行，對於此類蓄意不繳的義務人，除扣押存款、薪資、股票之外，也會現場查扣動產、不動產，更不排除祭出限制出境、拘提管收等強制手段，以彰顯公權力執行，今日全體總動員派出書記官兵分多路現場執行催繳及查扣。