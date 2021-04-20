領遺產為父辦後事挨弟告 姊妹提遺囑獲判無罪

林姓姊妹提領亡父帳戶存款116萬多元，替父親支付醫療及喪葬費，卻被胞弟提告偽造文書，兩姊妹各判2個月徒刑。林姓姊妹不服，再提上訴，並出示亡父生前遺囑，提及胞弟不肖，無遺產繼承權，全部遺產，由長女、次女平均繼承。經審理，屏東地院二審合議庭，撤銷前判決，改判林姓姊妹無罪，全案可再上訴。

判決指出，林姓姊妹的父親於2018年10月過世，便從亡父帳戶中領出存款116萬多元，用於支付亡父醫療及喪葬費，遭林姓姊妹的胞弟提告偽造文書，去年7月30日簡易庭判決，林姓姊妹各處有期徒刑2個月，沒收不法所得。

林姓姊妹不服，再提上訴，2人皆坦承提領亡父的存款，但否認偽造私文書及詐欺等犯行，並強調，是依亡父遺囑去執行，還說，亡父已剝奪林姓姊妹的胞弟的繼承權。

經查，林生前因患有慢性病，於2018年9 月18日找人代筆立遺囑，內容提及兒子不孝，多次企圖謀害本人，大逆不道，故不得繼承本人遺產；還寫道，本人全部遺產，由長女、次女平均繼承。

審理期間，找來代筆遺囑證人作證，證言大致相符，從遺囑內容所是，林已表明不得由兒子繼承，全部遺產由被告的林姓姊妹平均繼承。