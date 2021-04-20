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臉書貼文罵女友「客兄婆」不雅字 被告遭罰4000

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名楊姓男子原與林姓女子為情侶關係，因細故對林女不滿，便在臉書貼文，謾罵她是「妳這個客兄婆」，還說「管妳要去給別的男人幹」。事後林女察覺截圖提告，屏東地方法院簡易判決，將楊男依公然侮辱罪，處4000元罰金，可服勞役。

判決指出，楊男與林女原為情侶關係，楊卻因細故對林不滿，於去年9月27日晚上，以手機登入臉書以自身帳號，公開張貼，「『妳這個客兄婆』，別在（按應為再）對我鬼吼鬼叫的，妳我已經沒有認（按應為任）何關係。管妳要去給別的男人幹。」

事後林女發現，將該貼文擷圖，向警方報警，並向楊男提告，情節也與林所指相符。警詢、審理期間，楊男皆坦承犯行。

地院考量，楊男公然在社群網站上留言辱罵林女，足以貶損林的人格及社會地位，受有精神上痛苦，顯見楊欠缺尊重他人之觀念，屏東地方法院簡易判決，將楊男依公然侮辱罪，處4000元罰金，可服勞役。

屏東一名楊姓男子在臉書貼文罵女友「妳這個客兄婆」，還說「管妳要去給別的男人幹」，屏東地方法院簡易判決，將楊男依公然侮辱罪，處4000元罰金，可服勞役。記者陳弘逸／攝影
屏東一名楊姓男子在臉書貼文罵女友「妳這個客兄婆」，還說「管妳要去給別的男人幹」，屏東地方法院簡易判決，將楊男依公然侮辱罪，處4000元罰金，可服勞役。記者陳弘逸／攝影

公然侮辱 情侶

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