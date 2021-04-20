臉書貼文罵女友「客兄婆」不雅字 被告遭罰4000

屏東一名楊姓男子原與林姓女子為情侶關係，因細故對林女不滿，便在臉書貼文，謾罵她是「妳這個客兄婆」，還說「管妳要去給別的男人幹」。事後林女察覺截圖提告，屏東地方法院簡易判決，將楊男依公然侮辱罪，處4000元罰金，可服勞役。

判決指出，楊男與林女原為情侶關係，楊卻因細故對林不滿，於去年9月27日晚上，以手機登入臉書以自身帳號，公開張貼，「『妳這個客兄婆』，別在（按應為再）對我鬼吼鬼叫的，妳我已經沒有認（按應為任）何關係。管妳要去給別的男人幹。」

事後林女發現，將該貼文擷圖，向警方報警，並向楊男提告，情節也與林所指相符。警詢、審理期間，楊男皆坦承犯行。