聽新聞
test
0:00 / 0:00
臉書貼文罵女友「客兄婆」不雅字 被告遭罰4000
屏東一名楊姓男子原與林姓女子為情侶關係，因細故對林女不滿，便在臉書貼文，謾罵她是「妳這個客兄婆」，還說「管妳要去給別的男人幹」。事後林女察覺截圖提告，屏東地方法院簡易判決，將楊男依公然侮辱罪，處4000元罰金，可服勞役。
判決指出，楊男與林女原為情侶關係，楊卻因細故對林不滿，於去年9月27日晚上，以手機登入臉書以自身帳號，公開張貼，「『妳這個客兄婆』，別在（按應為再）對我鬼吼鬼叫的，妳我已經沒有認（按應為任）何關係。管妳要去給別的男人幹。」
事後林女發現，將該貼文擷圖，向警方報警，並向楊男提告，情節也與林所指相符。警詢、審理期間，楊男皆坦承犯行。
地院考量，楊男公然在社群網站上留言辱罵林女，足以貶損林的人格及社會地位，受有精神上痛苦，顯見楊欠缺尊重他人之觀念，屏東地方法院簡易判決，將楊男依公然侮辱罪，處4000元罰金，可服勞役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言