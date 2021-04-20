名醫稱對小三岳父「有救命之恩」才外遇 法官批合理化肉慾80萬賠定

蔡姓名醫與從事餐飲的鍾姓男子之妻有染，曾到汽車旅館開房間，鍾怒控對方妨害家庭、提告求償600萬元。因刑法通姦罪遭大法官宣告除罪，宜蘭地方法院刑事庭「無法可罰」判蔡免訴，民事庭則判蔡賠償80萬元。蔡自認曾救過鍾妻的父親，對方追求他、兩人才通姦；他指鍾妻「才賠我老婆10萬」，但台灣高等法院駁回確定。

已婚的蔡姓醫師在一所國立大學附設醫院任職，被戴綠帽的鍾姓男子則高中肄業、從事餐飲業，還有兩名未成年子女要扶養。

鍾指控，蔡在2017年6月6日至8月底，曾到宜蘭市的汽車旅館性交，嚴重侵害他的配偶權，他為此神傷，因此請求精神慰撫金600萬元。

蔡姓醫師則表示鍾沒能舉證他和鍾妻有「性器接合」，並指對方出示的對話訊息可能是偽造的，請求法官駁回原告之訴。宜蘭地院審理時，鍾妻具結證述，宜院認定蔡明知蘇妻有配偶卻執意性交，不法侵害鍾的配偶權。考量雙方身分、職業、經濟能力，宜院認蔡的賠償金80萬元適當。

蔡不服，認為鍾妻和丈夫聯合「詐欺」，不過宜院認為他和人妻發生性行為是事實，沒有必要再傳其他人作證。

蔡姓醫師仍堅稱當初救活了鍾的岳父，是鍾妻百般追求，他才外遇鍾妻。蔡還說，自己的老婆也主張鍾妻侵害她配偶權而索賠，但宜蘭地院卻只判鍾妻賠10萬元，兩案都是基於同一個相通姦事實，他卻得賠80萬元，金額過高。

高等法院審理，認為蔡姓醫師與擔任護理師的鍾妻相姦2次，鍾妻還因此和丈夫分居、準備離婚，可見鍾為了一時肉慾重創別人婚姻。