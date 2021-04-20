性侵後叫她明天來家裡拿錢 造成她二度傷害判重刑

60多歲的阿雄是女子小蘋前夫母親的男友，2年前拜訪小蘋，見她獨自在家趁機性侵害，台中高分院合議庭依加重強制性侵將他判刑7年6月。可上訴。圖／本報資料照

60多歲的阿雄（化名）是女子小蘋（化名）前夫母親的男友，2年前拜訪小蘋，見她獨自在家趁機性侵害，否認性侵，辯稱「要走的時候小蘋還要跟我拿錢，我說我身上沒帶錢出來，妳明天過來家裡泡茶，我才拿給妳，她就告我了」，台中高分院合議庭不採信，認阿雄抗辯是小蘋引誘、自願甚至向他索討金錢，對被害人造成二度傷害，依加重強制性侵將他判刑7年6月。可上訴。

判決書指出，阿雄於2018年11月12日下午，騎機車前往小蘋與男友的共同住處拜訪她，見她獨自在家、 認有機可乘，從客廳尾隨小蘋進入她房間內，將她壓制在床上並脫去她所著衣褲，性侵害得逞。

阿雄坦承有與小蘋發生性行為，但否認強制性交犯行，辯稱「我沒有用強制的，我要走的時候小蘋還要跟我拿錢，我說我身上沒帶錢出來，妳明天過來家裡泡茶，我才拿給妳，她就告我了；她也有主動，我也有主動，好像沒有約束這樣，就自然發生」。

又稱「那時候她就在KTV上班，常常叫我去跟她捧場，有時候常常聊天在一起就會有一點點，動作很親密，又很隨便，那天我覺得機會很好」。

法官認為「阿雄應係因知悉小蘋在KTV從事坐檯，平日席間陪侍助興，對於異性間無明顯惡意之碰觸較不敏感排斥，與他互動閒聊、開玩笑時或偶有逾越一般朋友界線之身體接觸，故感覺有機會與她發展親密關係，覬覦她的身體，遂於藉故前往她住處拜訪時，在客廳乘機嘗試不軌舉動，但遭她拒絕、逃避，仍因性慾難耐，性侵得逞」，阿雄強制性交犯行足以認定。

合議庭審酌，阿雄否認犯行，多次改變供述，使檢警及法院須耗費相當時間與資源調查證據，又迄未與被害人和解、填補其所受損害，更一再抗辯是小蘋引誘、自願甚至向他索討金錢，足以對被害人造成二度傷害，判刑7年6月，以資懲儆。