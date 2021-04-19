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科大女生廁所產嬰遺棄致死 法院宣判她緩刑5年

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市某私立科大潘姓女大生去年在學校女廁生下一名女嬰後，將女嬰以塑膠袋裝起後丟到垃圾桶導致死亡，直到被清潔工發現報警，橋頭地方法院今天宣判，法官考量潘女當時年輕又是未婚生子，一時失措才犯下此案，女嬰生父也不願追究，依產後殺女罪處潘女有期徒刑一年，緩刑五年，可上訴。

據了解，去年6月18日正值學校期末考期間，潘女因考試到一半肚子痛到廁所，沒想到生下一名女嬰，自行剪掉臍帶並清理現場，疑似一時不知所措，將全身沾血的嬰兒放到塑膠袋中，並回教室繼續考試，直到下午學校清潔工掃廁所發現塑膠袋，但女嬰送醫後證實死亡。

同學發現潘女返回教室時神情怪異，腳邊疑似沾染血跡，校方調閱監視器後找到潘女，雖潘女一開始不願承認，經諮商老師、班導師開導，才承認生子，橋頭地檢署事後相驗釐清女嬰死因後，今年1月26日以殺人罪嫌等將潘女起訴。

法官審酌，潘女行為雖然不當，但案發時還是大學在學身分，年輕、沒有經濟能力扶養女嬰，又因未婚生子擔心被家人發現，在獨自承受巨大壓力的情況下，才犯下此案，考量潘女在接受訊問及審理時皆坦承犯罪，深具悔意，女嬰生父也表示不願對潘女提告。

法官考量給潘女自新的機會，依產後殺女罪判處潘女有期徒刑一年，緩刑五年，須提供200小時義務勞務，及接受3場法治教育課程，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

高雄市某私立科大潘姓女大生去年在學校女廁生下一名女嬰後，涉嫌遺棄女嬰致死，橋院今處潘女有期徒刑1年，緩刑5年。圖／聯合報系資料照片
高雄市某私立科大潘姓女大生去年在學校女廁生下一名女嬰後，涉嫌遺棄女嬰致死，橋院今處潘女有期徒刑1年，緩刑5年。圖／聯合報系資料照片

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