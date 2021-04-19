男子揮 旗桿被移送 警說明重點是3米長旗桿非國旗
方姓男子日前在總統蔡英文車隊經過的嘉縣水上鄉路段，站路邊揮舞國旗，警方認為其伸縮旗桿長約3米，有影響行車之虞，警依公共危險罪嫌函送法辦，檢方日前偵查終結做不起訴處分，引發是否執法過當疑慮，承辦本案的水上分局說明，本案是依旗杆長度請示檢察官後才處置，和懸掛國旗無關。
嘉義縣警局水上分局表示，本案方男在台一線路旁揮舞國旗，所持用伸縮旗桿長約3米餘，方雖站立路旁，惟其所揮舞之區域已延伸至一般車輛所使用道路，對來往車輛有引發「致生公眾往來危險」之虞，本案引發有危險憂慮的是3米旗桿。
水上分局強調，國旗懸掛旗桿上在本案中，旗桿才是方使用之工具，國旗並非起訴重點，分局移送意旨係其揮舞行為恐有危害公共安全之虞，與所懸掛之物品是否為國旗無關，絕非輿論所稱揮舞國旗即移送法辦。
檢察官偵訊後認為方姓男子的行為未造成交通不便，也未達損害道路、壅塞道路，最後不起訴處分。分局對於檢方以罪嫌不足作成不起訴處分表示尊重，並將作為日後勤務及執法作為的參考，也呼籲鄉親有任何政治訴求應循合法及正常管道且和平理性表達，勿造成公眾或特定對象危害。
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