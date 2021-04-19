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拿藍波刀自衛刺死賓士男無罪 二審辯論她血管瘤鬧失蹤

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子鄭凱軒與陳姓女子有金錢糾紛，又懷疑對方告密他涉毒，約出陳女後再押進賓士車內痛毆，陳女拿起車上的藍波刀朝鄭狂刺，跳車逃亡。鄭負傷追逐，警方獲報趕到現場，鄭體力不支倒地，送醫不治。警方依殺人罪將陳女送辦，新北地方法院認為陳女正當防衛，判無罪；檢察官上訴，台灣高等法院原定今審理，她卻「失聯」。

鄭女律師表示，陳女今早告知要到醫院進行血管瘤手術，接著就「聯絡不上人」；檢察官認為還有很多細節想要問陳女，同意合議庭再定30日下午審理。

檢、警調查，鄭因追求陳女（38歲）不成，又討不回之前贈送的萬元手表，還懷疑對方報警指他涉毒，2017年7月22日設局約出陳女至新北市泰山區的汽車旅館。23日凌晨鄭開車載陳女離去，陳女趁他到加油站洗手之際，想開車離去，但不久後在義學立體停車場遭鄭發現，鄭拿起棍棒跳上轎車引擎蓋，自駕駛座旁車窗進入車內，兩人拉扯。

陳姓女子表示，鄭先是在汽車旅館拿藍波刀刺她大腿、拿汽油潑她、拿椅子砸頭、用拳頭打她，還用膠帶捆綁她的嘴巴、手，強迫施用安非他命和海洛因。陳女說，鄭後來把她丟到轎車後車廂，載到虎頭山上，還試圖性交。陳女訴苦「我怕他將我小孩殺掉」。

新北地院認為鄭凱軒追求陳女不成，要求她返還市價1萬元的手表，因陳女未歸還，鄭將她男友的車開走，因為剛好被警察抓，鄭又懷疑是陳女通報，這些糾葛都是鄭單方面認定，卻狠下手凌虐女方與相關人。

新北地院認為陳女生命受鄭凱軒威脅，搶奪藍波刀是適當、必要且合宜的防衛手段，諭知無罪。

案經上訴，高等法院原定今行審理程序，但陳女卻未現身，甚至連律師也聯絡不上她。檢察官表示，雖可以單方論告，但她還有很多細節想問被告，因為爭議點仍存在；況且在沒有醫師證明的情況下，也不知道陳女是否真的去開刀、急著去開血管瘤，或是特意選在今天開刀。

審判長也疑惑陳姓女子是否真的去開「血管瘤」，但決定再安排一次庭期，並以最速件通知她30日下午開庭。鄭67歲的父親今天也到庭，因本案未審理，他未表示意見。

男子鄭凱軒與陳姓女子有金錢糾紛，又懷疑對方告密他涉毒，約出陳女後再押進賓士車內痛毆，陳女拿起車上的藍波刀朝鄭狂刺，鄭喪命。新北地方法院認為陳女是正當防衛，判無罪；檢察官上訴，台灣高等法院原定今審理，她卻「失聯」。示意圖／Ingimage
男子鄭凱軒與陳姓女子有金錢糾紛，又懷疑對方告密他涉毒，約出陳女後再押進賓士車內痛毆，陳女拿起車上的藍波刀朝鄭狂刺，鄭喪命。新北地方法院認為陳女是正當防衛，判無罪；檢察官上訴，台灣高等法院原定今審理，她卻「失聯」。示意圖／Ingimage

檢察官 汽車旅館

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