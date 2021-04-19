罷韓四君子罵人「黨豬」獲不起訴 邱于軒：社會新標準

國民黨高雄市議員邱于軒。 聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影 國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉承包高雄市數間校園營養午餐，被「罷韓四君子」之一的台灣基進黨新聞部主任張博洋嘲諷邱夫妻是「黨豬」，同為罷韓四君子的尹立還把貼文轉貼至粉專「we care高雄」，被張簡正偉提告妨害名譽，沒想到高雄地檢署偵結竟認為張的發文是「合理評論」，不起訴張、尹兩人。邱于軒不滿說，原來檢察官認為罵人為豬，算合理評論？學習社會新標準中，原來丁怡銘華麗回鍋，是因為滿朝盡是黃金豬。

張簡正偉被促轉會前副研究員吳佩蓉指承包營養午餐，卻未揭露他與邱于軒的夫妻關係，疑違反公職人員利益迴避法。

張博洋在粉絲頁「張博洋講Hak啦」以「什麼是黨豬」為題，指「黨豬特權投標學童營養午餐，無色無味、無從標示，有人踢爆了才能查案，背後牽涉到的龐大利益，與檯面下交易，比美豬可怕多了」，用「黨豬」一詞作圖暗諷張簡正偉、邱于軒兩人，尹立並將其發文轉貼在「we care高雄」臉書粉專上。

沒想到高雄地檢署檢察官認為，張所指的黨豬，是用來影射張簡正偉涉及特權投標，符合文中所指的「黨豬」意思。

檢察官認為，因黨豬非常用字詞，張博陽也稱是呼應美豬議題自創，與一般貶低他人身材有別，若將黨豬抽離張所寫的文章就失去依據、不知所云，不能以公然侮辱論處，並認定未超過合理評論的範圍。

對此，邱于軒回應表示，原來檢察官認為罵人為豬，算合理評論？難道可以稱呼人：綠豬、菊豬、邁豬、昌豬？民進黨除了愛用肥貓，也可能愛肥豬吧！原來都叫是合理評論，長知識了，學習社會新標準中，原來丁怡銘華麗回鍋，是因為滿朝盡是黃金豬。