快訊

強！「舉重女神」郭婞淳抓舉110公斤 奪下金牌破世界紀錄

首度飛行器外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭文正質疑蔡英文論文案秘密審理 北院批「不實傳聞」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

彭文正。圖／聯合報系資料照片
彭文正。圖／聯合報系資料照片
媒體人彭文正提確認蔡英文博士論文不存在訴訟，台北地方法院更一審上周五開庭，彭文正質疑法庭仍有空位卻不讓民眾進入旁聽，有秘密審理之虞；台北地院今駁斥，切勿聽信不實傳聞，無法接受彭文正妄加批評。

彭文正上周五開庭後受訪指出，法庭還有空位，「為何不能讓民眾進來聽，到底有什麼見不得人的事要秘密審理？」北院今澄清，法庭空位原是因應防疫而安排的間隔位，並無不當阻止民眾入內旁聽。

北院指出，彭文正案件開庭前已上網公告讓民眾登記申請旁聽證，但截止前只有7位民眾申請，但開庭當天下午，民眾陸續到達法院，超出法庭原先規劃的旁聽位，經協調後法庭內再安排臨時座位讓55位民眾、媒體進入旁聽採訪。另法庭外走道也安排25個座位供民眾旁聽。

北院指出，法院下午2點20分開庭之前，民眾均順利入座，法官也準時開庭。雖然有部分民眾無法進入法庭，但都能理解受限於場地的緣故，並無不當留空位、不讓民眾旁聽的情形，無法接受彭文正妄加批評秘密審理。

北院說，法院依照法庭空間適當安排旁聽，絕對沒有不當留空位禁止旁聽，請民眾勿聽信有違法秘密審理的不實傳聞，以熱心公益兼顧理性的態度監督司法

司法 蔡英文 彭文正

延伸閱讀

蔡英文博士論文真假？彭文正怒吿法官嗆「要知恥反省」

「蔡英文論文是騙局！」賀德芬：北檢無知、無恥、無能

論文門案／彭文正控總統府發言人誹謗 法官：提證書正本很難嗎

相關新聞

罷韓四君子罵人「黨豬」獲不起訴 邱于軒：社會新標準

國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉承包高雄市數間校園營養午餐，被「罷韓四君子」之一的台灣基進黨新聞部主任張博洋嘲諷邱夫妻...

彭文正質疑蔡英文論文案秘密審理 北院批「不實傳聞」

媒體人彭文正提確認蔡英文博士論文不存在訴訟，台北地方法院更一審上周五開庭，彭文正質疑法庭仍有空位卻不讓民眾進入旁聽，有秘...

涉進口大陸口罩混充 加利業者辯品質佳請法官走一趟勘驗

新北市八里區的加利口罩公司，負責人林明進涉嫌輸入大陸製口罩，混充國家徵用的實名制醫用口罩，遭依詐欺、藥事法起訴。士林地方...

不滿波西米亞狂想曲被稱洗腦 網友罵主播簡立喆要賠錢

主播簡立喆在她youtube頻道「電癮好選喆」評論皇后樂團的歌曲《波西米亞狂想曲》很洗腦，顏姓網友不滿這樣的評論，在頻道...

影／1票6000元！ 南投水里鄉農會代表行賄40多人

南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人涉以每票6000元向40多名會員買票，經檢警蒐證偵辦，查扣繳回賄款逾15萬元，劉男8...

吞5萬多醫療口罩私售廠商 三軍總醫院醫勤室人員遭法辦

三軍總醫院醫勤室醫務行政員黃晶瑩等人，被控在疫情期間侵吞5萬多片防疫口罩再私下轉售，另施手段免繳逃漏勞健保罰款350萬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。