彭文正質疑蔡英文論文案秘密審理 北院批「不實傳聞」

彭文正。圖／聯合報系資料照片 媒體人彭文正提確認蔡英文博士論文不存在訴訟，台北地方法院更一審上周五開庭，彭文正質疑法庭仍有空位卻不讓民眾進入旁聽，有秘密審理之虞；台北地院今駁斥，切勿聽信不實傳聞，無法接受彭文正妄加批評。

彭文正上周五開庭後受訪指出，法庭還有空位，「為何不能讓民眾進來聽，到底有什麼見不得人的事要秘密審理？」北院今澄清，法庭空位原是因應防疫而安排的間隔位，並無不當阻止民眾入內旁聽。

北院指出，彭文正案件開庭前已上網公告讓民眾登記申請旁聽證，但截止前只有7位民眾申請，但開庭當天下午，民眾陸續到達法院，超出法庭原先規劃的旁聽位，經協調後法庭內再安排臨時座位讓55位民眾、媒體進入旁聽採訪。另法庭外走道也安排25個座位供民眾旁聽。

北院指出，法院下午2點20分開庭之前，民眾均順利入座，法官也準時開庭。雖然有部分民眾無法進入法庭，但都能理解受限於場地的緣故，並無不當留空位、不讓民眾旁聽的情形，無法接受彭文正妄加批評秘密審理。

北院說，法院依照法庭空間適當安排旁聽，絕對沒有不當留空位禁止旁聽，請民眾勿聽信有違法秘密審理的不實傳聞，以熱心公益兼顧理性的態度監督司法。