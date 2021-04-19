涉進口大陸口罩混充 業者辯品質佳請法官走一趟勘驗

新北市八里區的加利口罩公司，負責人林明進涉嫌輸入大陸製口罩，混充國家徵用的實名制醫用口罩，遭依詐欺、藥事法起訴。士林地方法院今天開庭，法官當庭勘驗林遭查扣的手機，line群組確有人詢問從國外進口口罩，食藥署科長回覆「違法會有刑責」

口罩混充案近日密集開庭，法官今天當庭勘驗林明進遭查扣手機。林明進稱，在國家隊line群組中，有人詢問「有同業從國外進口非醫用口罩，轉成醫用口罩」有無違法？當時長官的回覆，讓他以為可以輸入大陸口罩使用。

法官勘驗訊息，訊息顯示，食藥署醫材及化粧品組科長稱「可以取得醫材許可證，否則視為不法醫材，違法者有刑責」等語。

林明進及辯護人聲請勘驗熔噴布，及檢測口罩防護率，請求3位合議庭法官至工廠廠區查看國家提供的熔噴布，林掛保證表示，大陸的口罩品質佳，工業局分配的熔噴布則都沒有使用，沒有拆箱，沒有將其製成口罩販售他人牟利。

林明進稱，口罩訂單發到工業局的平台，熔噴布生產工廠會發貨送出熔噴布，去年6月後，每天要有19萬片口罩產量，有交貨工業局每周發貨熔噴布，沒有交貨則會延遲付款，會造成周轉不靈。

關於勘驗工廠，法官問檢方意見，公訴檢察官稱請找當初相關人員驗，預防林動手腳」法官指出若要現場勘驗，將會起相關人員前往，全案候核辦。

士林地檢署起訴，林明進在國家隊期間，以低於市價價格，取得一般醫用口罩原料「熔噴不織布」共9792公斤，原料須製成徵用的醫用口罩，用來繳交每日19萬片的定額徵用口罩產量。