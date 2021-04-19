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不滿波西米亞狂想曲被稱洗腦 網友罵主播簡立喆要賠錢

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

主播簡立喆。圖片取自簡立喆臉書粉絲專頁
主播簡立喆。圖片取自簡立喆臉書粉絲專頁
主播簡立喆在她youtube頻道「電癮好選喆」評論皇后樂團的歌曲《波西米亞狂想曲》很洗腦，顏姓網友不滿這樣的評論，在頻道下方留言「腦殘」等語，又到簡立喆的粉絲專頁截圖，營造簡立喆罵人假象，雙方因此對簿公庭。新北地院判顏姓網友要賠3萬元，可上訴。

簡立喆提告指出，她在2018年曾在「電癮好選喆」節目中評論《波西米亞狂想曲》，但顏姓網友在頻道下方留言稱：「波西米亞狂想曲一曲影響樂壇四十幾年，被喻為是Freddie最偉大的一首歌。居然被這位太太說成是一首相當洗腦的歌！腦殘不需要講給別人聽。」

後來顏姓網友又到簡的粉絲專頁擷取簡與其他網友的留言，將網友評論：「把Queen的歌說成相當洗腦，確實是非常令人傻眼阿！」以及「電癮好選喆」回覆顏姓網友的留言：「請留意你腦殘的言論，不要讓人笑你嘴巴髒」拼在一起，假造簡對網友不友善的負面印象，並在顏的個人臉書張貼截圖。簡立喆認為顏姓網友侵害她的名譽，求償50萬元並要求顏姓網友移除不實貼文。

顏姓網友則表示，簡號稱影評，卻未做足功課，用「大雜燴、嗑怪藥」、「洗腦」等語來描述《波西米亞狂想曲》，他才會在頻道下方留言。

新北地院審理認為，顏姓網友評論「腦殘」雖然尖酸刻薄，但這些留言是針對具體事實做出的主觀評論，是對可受公評之事表達己見，因此不構成妨害名譽。

不過，法官認為，變造的截圖顯然是要營造簡對網友不友善的回應，可以認定為故意用不實貼文侵害簡的名譽。法官審酌雙方的收入，認定賠償3萬元合理。

此外，顏姓網友反訴簡立喆的留言「請留意你腦殘的言論，不要讓人笑你嘴巴髒」也侵害他的名譽權，向簡求償10萬元。法官認為，顏姓網友無法證明該留言是簡親自留言，再者，是顏先評論簡「腦殘」，法官認為，頻道的回覆是針對顏的留言，而非個人，並沒有侵害名譽的情況，因此判顏姓網友敗訴。可上訴。

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