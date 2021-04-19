快訊

阿里巴巴遭重罰後，中國電商成長時代告終？

好消息！華南水氣移入 氣象局曝這天起全台可望有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／1票6000元！ 南投水里鄉農會代表行賄40多人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人涉以每票6000元向40多名會員買票，經檢警蒐證偵辦，查扣繳回賄款逾15萬元，劉男8日遭聲押獲准，經8天偵訊，檢方認羈押原因消滅，16日撤銷羈押，另14名涉收賄會員以1至3萬元交保。

南投地檢署指出，日前獲報有農會農事小組代表候選人以現金行賄會員，即指揮警調組成專案小組蒐證，從本月8日起展開蒐證偵辦，出動搜索20處所，並傳喚20名會員，訊後認有14人涉嫌收賄，分別諭知以1至3萬元不等金額交保。

經查發現，該農會代表暨理事當選人的劉姓男子涉嫌於2月21日投票日前，以每票6000元代價，行賄向40餘名農會會員買票，因涉及違反「農會法」且行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方隨後於16日進行第2波蒐證行動，指揮搜索33處所，並傳喚31名會員，其中還有高齡9旬長者，考量多數會員配合調查，訊後主動繳回或表示願繳回不法犯罪所得，犯後態度良好，2波行動查扣已繳回的賄款總計達15萬4000元。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，認定劉姓代表行賄罪嫌重大，8日向法院聲請羈押獲准，綜合被告犯後態度、身體狀況、所涉犯行刑度等因素考量，認羈押原因已消滅，16日依法撤銷羈押，若劉姓當選人賄選判刑確定將被取消當選資格。

南投地檢署強調，該署不容賄選影響選舉結果，因此於選舉結束後仍持續查察，同時呼籲今年農漁會選舉有收受賄款的會員，應主動至檢、警、調單位說明，並繳回犯罪所得，而檢舉賄選最高可獲200萬元的檢舉獎金，鼓勵民眾勇於檢舉。

南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人（中）涉以每票6000元向40多名會員行賄買票。圖／刑事局提供
南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人（中）涉以每票6000元向40多名會員行賄買票。圖／刑事局提供
南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人（中）涉以每票6000元向40多名會員行賄買票。圖／刑事局提供
南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人（中）涉以每票6000元向40多名會員行賄買票。圖／刑事局提供
南投地檢署指揮警調偵辦南投縣水里鄉農會賄選案，傳喚50多名涉賄會員。圖／刑事局提供
南投地檢署指揮警調偵辦南投縣水里鄉農會賄選案，傳喚50多名涉賄會員。圖／刑事局提供

農會 賄款

延伸閱讀

深夜兩震！喚醒南投人921回憶 「急難包已經整理好」

南投某鄉農會傳每票6千賄選 涉案理事遭收押

校園新鮮事／南投長福國小闢探索場 畢業照拍攀樹

中研院前女科長 涉收賄羈押

相關新聞

怎麼掉的？國道飛來「三重靠右」標誌牌 撞到小黃得國賠

台灣桃園國際機場的排班計程車林姓司機開車行經國道1號，撞上燈桿上掉落的「三重靠右」標誌牌，導致車底損傷，維修車輛暫時不能...

影／1票6000元！ 南投水里鄉農會代表行賄40多人

南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人涉以每票6000元向40多名會員買票，經檢警蒐證偵辦，查扣繳回賄款逾15萬元，劉男8...

吞5萬多醫療口罩私售廠商 三軍總醫院醫勤室人員遭法辦

三軍總醫院醫勤室醫務行政員黃晶瑩等人，被控在疫情期間侵吞5萬多片防疫口罩再私下轉售，另施手段免繳逃漏勞健保罰款350萬，...

父離婚10多年不曾打電話關心 子女聲請免扶養法官裁准

邱姓兄妹以父母離婚後，父親從來沒有拿出扶養費用，10多年來不曾打過電話關心他們，還將母親購買房子所有權狀向地下錢莊借錢還...

影／鎖定大陸熟女投資「綠能」行詐 警逮7人3人老面孔

刑事局電偵大隊在去年底掌握，有歹徒利用交友網站，以「綠能產業」投資為幌子，鎖定大陸一線城市、年齡約30歲至40歲的輕、熟...

翁茂鍾神秘筆記曝光 諸慶恩至死不知影武者操縱司法

佳和實業前董事長翁茂鍾與審檢調警不當往來曝光，其中法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造定存單，台灣高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。