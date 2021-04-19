影／1票6000元！ 南投水里鄉農會代表行賄40多人

南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人涉以每票6000元向40多名會員買票，經檢警蒐證偵辦，查扣繳回賄款逾15萬元，劉男8日遭聲押獲准，經8天偵訊，檢方認羈押原因消滅，16日撤銷羈押，另14名涉收賄會員以1至3萬元交保。

南投地檢署指出，日前獲報有農會農事小組代表候選人以現金行賄會員，即指揮警調組成專案小組蒐證，從本月8日起展開蒐證偵辦，出動搜索20處所，並傳喚20名會員，訊後認有14人涉嫌收賄，分別諭知以1至3萬元不等金額交保。

經查發現，該農會代表暨理事當選人的劉姓男子涉嫌於2月21日投票日前，以每票6000元代價，行賄向40餘名農會會員買票，因涉及違反「農會法」且行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方隨後於16日進行第2波蒐證行動，指揮搜索33處所，並傳喚31名會員，其中還有高齡9旬長者，考量多數會員配合調查，訊後主動繳回或表示願繳回不法犯罪所得，犯後態度良好，2波行動查扣已繳回的賄款總計達15萬4000元。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，認定劉姓代表行賄罪嫌重大，8日向法院聲請羈押獲准，綜合被告犯後態度、身體狀況、所涉犯行刑度等因素考量，認羈押原因已消滅，16日依法撤銷羈押，若劉姓當選人賄選判刑確定將被取消當選資格。