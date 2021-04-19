快訊

阿里巴巴遭重罰後，中國電商成長時代告終？

好消息！華南水氣移入 氣象局曝這天起全台可望有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吞5萬多醫療口罩私售廠商 三軍總醫院醫勤室人員遭法辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片
三軍總醫院醫勤室醫務行政員黃晶瑩等人，被控在疫情期間侵吞5萬多片防疫口罩再私下轉售，另施手段免繳逃漏勞健保罰款350萬，涉貪汙治罪條例侵占公有財物等罪。台北地檢署檢察官王如玉今指揮廉政署，兵分11路搜索並約談黃女等6人到案，複訊後不排除祭出強制處分。

黃晶瑩是三軍總醫院醫勤室醫務行政員，受指派擔任國防部「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」採購案標案規劃及履約管理業務。楊玉杰是惠明事業公司負責人。徐美玉、吳秀菊、陳澤陽、雍小蓉均為惠明員工。

檢廉調查，國防部就三軍總醫院「護理佐理員」與「照顧服務員」人力需求，辦理「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」採購案，惠明公司於2017年至2019年均為得標廠商之一。

楊玉杰應為在三軍總醫院擔任護佐員工加入勞、健保並提供佐證資料，如未依規定投保，每人每次罰款500元。楊為減少經營成本，未依規定投保或中斷未續保，並指示員工以影印方式變造「投保單位網路申報及查詢作業」報表。

以使報表顯示惠明為護佐於契約履行期間均有投保勞工保險，並變造報表按月提交予三軍總醫院，致三軍總醫院承辦人員誤信為真實予以驗收及付款予惠明。總計2017年至2019年變造共計600多筆，惠明獲得免依契約罰款共計350萬多元。

檢廉追查，台北市政府衛生局配合法規，對醫療機構無償撥用防疫物資供其使用。自2020年初新冠肺炎爆發之始，即定期「無償」發放一般醫用及外科口罩予三軍總醫院，由該院提供予在該院工作各類人員使用，發放對象包含護佐及照服員

不過，依該案領用醫用口罩屬醫療器材，醫療院所不得將領用防疫口罩轉售，也不得販售予內部醫療院所人員。豈料，黃女趁職務之便，自2020年3月起至12月，由楊男將以惠明名義領用的醫療口罩約五萬多片侵吞入己。

黃女並指示惠明派駐於三軍總醫院照護員辦公室的雍姓領班等人，以一片5元價格販售予該公司照服員，以牟取不法利益。北檢今指揮廉政署，全案朝貪汙罪及刑法詐欺得利、行使變造公文書等罪方向偵辦。

口罩 健保 照服員

相關新聞

怎麼掉的？國道飛來「三重靠右」標誌牌 撞到小黃得國賠

台灣桃園國際機場的排班計程車林姓司機開車行經國道1號，撞上燈桿上掉落的「三重靠右」標誌牌，導致車底損傷，維修車輛暫時不能...

影／1票6000元！ 南投水里鄉農會代表行賄40多人

南投縣水里鄉農會劉姓代表暨理事當選人涉以每票6000元向40多名會員買票，經檢警蒐證偵辦，查扣繳回賄款逾15萬元，劉男8...

吞5萬多醫療口罩私售廠商 三軍總醫院醫勤室人員遭法辦

三軍總醫院醫勤室醫務行政員黃晶瑩等人，被控在疫情期間侵吞5萬多片防疫口罩再私下轉售，另施手段免繳逃漏勞健保罰款350萬，...

父離婚10多年不曾打電話關心 子女聲請免扶養法官裁准

邱姓兄妹以父母離婚後，父親從來沒有拿出扶養費用，10多年來不曾打過電話關心他們，還將母親購買房子所有權狀向地下錢莊借錢還...

影／鎖定大陸熟女投資「綠能」行詐 警逮7人3人老面孔

刑事局電偵大隊在去年底掌握，有歹徒利用交友網站，以「綠能產業」投資為幌子，鎖定大陸一線城市、年齡約30歲至40歲的輕、熟...

翁茂鍾神秘筆記曝光 諸慶恩至死不知影武者操縱司法

佳和實業前董事長翁茂鍾與審檢調警不當往來曝光，其中法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造定存單，台灣高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。