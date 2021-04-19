吞5萬多醫療口罩私售廠商 三軍總醫院醫勤室人員遭法辦

台北地檢署。本報資料照片 三軍總醫院醫勤室醫務行政員黃晶瑩等人，被控在疫情期間侵吞5萬多片防疫口罩再私下轉售，另施手段免繳逃漏勞健保罰款350萬，涉貪汙治罪條例侵占公有財物等罪。台北地檢署檢察官王如玉今指揮廉政署，兵分11路搜索並約談黃女等6人到案，複訊後不排除祭出強制處分。

黃晶瑩是三軍總醫院醫勤室醫務行政員，受指派擔任國防部「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」採購案標案規劃及履約管理業務。楊玉杰是惠明事業公司負責人。徐美玉、吳秀菊、陳澤陽、雍小蓉均為惠明員工。

檢廉調查，國防部就三軍總醫院「護理佐理員」與「照顧服務員」人力需求，辦理「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」採購案，惠明公司於2017年至2019年均為得標廠商之一。

楊玉杰應為在三軍總醫院擔任護佐員工加入勞、健保並提供佐證資料，如未依規定投保，每人每次罰款500元。楊為減少經營成本，未依規定投保或中斷未續保，並指示員工以影印方式變造「投保單位網路申報及查詢作業」報表。

以使報表顯示惠明為護佐於契約履行期間均有投保勞工保險，並變造報表按月提交予三軍總醫院，致三軍總醫院承辦人員誤信為真實予以驗收及付款予惠明。總計2017年至2019年變造共計600多筆，惠明獲得免依契約罰款共計350萬多元。

檢廉追查，台北市政府衛生局配合法規，對醫療機構無償撥用防疫物資供其使用。自2020年初新冠肺炎爆發之始，即定期「無償」發放一般醫用及外科口罩予三軍總醫院，由該院提供予在該院工作各類人員使用，發放對象包含護佐及照服員。

不過，依該案領用醫用口罩屬醫療器材，醫療院所不得將領用防疫口罩轉售，也不得販售予內部醫療院所人員。豈料，黃女趁職務之便，自2020年3月起至12月，由楊男將以惠明名義領用的醫療口罩約五萬多片侵吞入己。

黃女並指示惠明派駐於三軍總醫院照護員辦公室的雍姓領班等人，以一片5元價格販售予該公司照服員，以牟取不法利益。北檢今指揮廉政署，全案朝貪汙罪及刑法詐欺得利、行使變造公文書等罪方向偵辦。