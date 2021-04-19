父離婚10多年不曾打電話關心 子女聲請免扶養法官裁准

邱姓兄妹以父親離婚後，10多年不曾打電話關心，子女向台南地院聲請免扶養父親，法官裁准。圖／本報資料照片 邱姓兄妹以父母離婚後，父親從來沒有拿出扶養費用，10多年來不曾打過電話關心他們，還將母親購買房子所有權狀向地下錢莊借錢還賭債，向台南地院聲請免除扶養父親義務，法院認為邱父未盡到扶養義務情節重大裁准，案可抗告。

邱姓兄妹主張，父親和母親離婚後，二人完全由母親扶養長大，他們就讀國小6年期間，換過四間學校，受盡顛沛流離之苦，兩人長大後就學期間，都半工半讀才能完成學業，父親從來不聞不問，因此向法院聲請免除父親扶養義務。

家事調查官調查後發現，邱父69歲，雙腳無力臥床外出以輪椅為主，洗腎5年，定期服用心臟藥物，每月領4755元老人年金，扣除租金支出，所剩無幾，有接受扶養需要。

法官認為，邱父和妻子離婚後，未負擔扶養費用，對子女都不聞不問，並未探視或負擔扶養費用，子女年紀稍長後，則以半工半讀方式完成學業，無正當理由對於聲請人二人未盡扶養義務，情節達重大度。邱姓兄妹請求免除對於相對人扶養義務，核與民法第1118條之1第2項規定相符，為有理由，應予准許。