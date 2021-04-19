邱于軒夫婿拿高市標案遭諷「黨豬」 罷韓四君子不起訴

「挺韓大將」國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉，承包高雄市多間校園營養午餐，被「罷韓四君子」之一的台灣基進黨新聞部主任張博洋質疑違反公職人員利益迴避法，張還嘲諷邱于軒夫妻是「黨豬」，貼文則被同為罷韓四君子的尹立轉貼至粉專「we care高雄」，氣得張簡正偉提告妨害名譽，高雄地檢署偵結，認為張博洋發文是合理評論，不起訴張、尹兩人。

張簡正偉遭爆料承包高市多間營養午餐，違反公職人員利益迴避法，促轉會前副研究員吳佩蓉指張簡承包營養午餐，卻未揭露他與邱于軒的夫妻關係，在臉書貼文爆料。

張博洋在粉絲頁「張博洋講Hak啦」以「什麼是黨豬」為題，舉「國民黨威權時期，透過黨國裙帶關係，從經濟、教育、民生、公家機關、政府標案等特權壟斷的人，因為是裙帶關係之下，被「黨」給豢養而有利可圖的人、企業行號等，這種就稱之為黨豬」。

「黨豬特權投標學童營養午餐，無色無味、無從標示，有人踢爆了才能查案，背後牽涉到的龐大利益，與檯面下交易，比美豬可怕多了」，用「黨豬」一詞作圖暗諷張簡正偉、邱于軒兩人是靠裙帶關係拿到午餐標案，尹立在「we care高雄」臉書粉專上，轉貼張博洋粉專的文章。

張簡正偉不滿被稱作「黨豬」，去年氣得委託律師提告公然侮辱、加重誹謗，張博洋反駁，稱他是參考吳佩蓉文章，經過查證後，站在監督立場撰文，「黨豬」是參考美豬議題自創，不是要侮辱他人身材肥胖，而是指特權獲利者；尹立則是稱只有轉貼文章，沒有加入主觀評論。

然而，高雄地檢署偵查時，張簡正偉承包的3間學校標案，未依法揭露議員配偶身分，張簡坦承是「同事處理投標有疏漏」，若違反規定願意接受觸法。

檢方認為，張所指的黨豬，是用來影射張簡正偉涉及特權投標，符合文中所指的「黨豬」意思，因黨豬非常用字詞，張博陽也稱是呼應美豬議題自創，與一般貶低他人身材有別，若將黨豬抽離張所寫的文章就失去依據、不知所云，不能以公然侮辱論處。