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男性侵不成暴打前女友 她男友持玩具槍衝入阻止

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義葉姓男子有性侵前科，前年10月才執行完畢，去年10月底他駕車到前女友住處，與女友爭執後先毆打再強脫女子衣褲想強制性交，女子撥電話求救，友人報警後到場持玩具槍嚇阻，警將葉逮捕，檢警訊後依加重強制性交未遂等罪起訴，並認為葉男為累犯、請求加重其刑。

44歲葉男去年10月30日上午，駕小貨車到前女友住處，直接進入女子2樓房間，將在睡覺女子拉起來問「你要跟我走還是留在這」，兩人發生爭執，女子立即打電話給張姓男友並準備離開，葉隨即將她拉進房間壓在床上，並強行脫去女子褲子。

葉男在脫自己褲子時，女子趁機掙扎逃出房門外，葉男追上後將她整個人扛起，扛回二樓房間後摔到床上，此時張姓男友來電詢問，女子立即大聲呼救，葉即搶走手機並拉起女子強摔地板，再抓女子頭髮撞地板，造成女子身上多處受傷、腦震盪。

張姓男子駕車到達女友住處，見葉姓男子有意離開，立即拿出玩具手槍嚇阻，葉男惱怒下再將女子手機摔壞。警方獲報到場立即將葉男逮捕。

葉男在檢警訊問時，否認對女子強制性交，只承認兩人發生口角，手機會摔壞是女子持手機摔打他；但張姓男子證稱，在電話中有聽到「不要靠近我」女子高喊救命的聲音，才趕去現場，並看到葉男在他面前摔手機。

檢方訊後認定，葉男涉及加重強制性交未遂、毀損、侵入他人住宅等犯行，從重依加重強制性交未遂罪嫌起訴，而且葉男五年內故意再犯本罪，依法要求加重其刑。至於張男持玩具槍恐嚇部分，另案處理。

葉男日前性侵前女友不成怒打，被現任男友持玩具槍嚇阻逮捕，嘉義地檢署依法起訴。記者卜敏正／攝影
葉男日前性侵前女友不成怒打，被現任男友持玩具槍嚇阻逮捕，嘉義地檢署依法起訴。記者卜敏正／攝影

恐嚇 嘉義 性侵

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