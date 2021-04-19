鮪魚「抑制」成長？林姿妙：第一鮪拍賣台灣國語被曲解

「宜蘭第一鮪」日前由縣長林姿妙主持拍賣，被民進黨縣黨部副執行長在臉書貼文指林縣長致詞說出「黑鮪魚可以抑制孩子成長」，嚇得蘇澳區漁會蔡源龍理事長馬上轉頭，貼文一出有媒體跟進報導。蘇澳區漁會今天聲明，縣長講的是「益助」非「抑制」，這種場合不可能說反話，又何來蔡源龍理事長嚇得轉頭。

縣長林姿妙的臉書昨天也以輕鬆口氣貼文：金歹勢，台灣國語不小心「花生」（發生）啦！ 祝大家都有好事花生呦！同時附上一張「是益助，不是抑制啦」的Q版圖。

蘇澳區漁會今再發聲明中說，本月16日區漁會舉辦「第一尾黑鮪魚拍賣暨品嘗會」，昨天被部分媒體報導宜蘭縣長林姿妙行銷蘇澳黑鮪魚口誤一事，業經漁會向縣長辦公室確認係林縣長在黑鮪魚拍賣致詞時表示，黑鮪的經濟價值高、營養好，能「益助」我們孩子的成長...，希望媒體不要讓縣長要表達的美意被誤解。

漁會理事長蔡源龍強調，宜蘭縣長特地前來行銷南方澳黑鮪拍賣，主要是希望能夠促進宜蘭的漁業經濟發展，在這種場合不可能說反話，欲解讀一個人講話的原意，必須看看前後連貫的語句，他當時並未覺得縣長說出抑制兩字或什麼不妥的話，卻被有心人故意操弄，此扭曲原意的作法不但惡質，而且不道德。

據縣府員工表示，林縣長之前參加其它公開活動，也曾說過「益助」，第一鮪拍賣會場並不是她第一次說。

民進黨縣黨部副執行長吳濬彥昨天下午在臉書貼文，指宜蘭南方澳籍的新永泰漁船，幾天前捕獲今年第一尾重183公斤黑鮪魚，縣長林姿妙當拍賣官介紹時竟然說出「黑鮪魚可以抑制孩子成長」的驚人發言，嚇得蘇澳區漁會蔡源龍理事長馬上轉頭。

隨後有媒體報導林姿妙脫口說出，「黑鮪的經濟價值高、營養好，能『抑制』我們孩子的成長！」讓一旁的蘇澳區漁會理事長蔡源龍滿臉問號，嚇得蘇澳區漁會蔡源龍理事長馬上轉頭。