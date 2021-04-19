南投某鄉農會傳每票6千賄選 涉案理事遭收押

南投縣某選前激烈競爭的鄉農會傳賄選，已當選代表及理事的劉姓被告涉嫌在民國110年2月21日投票日前以每票6000元行賄40多名農會會員，涉犯農會法行賄罪嫌重大遭羈押禁見。

南投縣濁水溪線某鄉農會劉姓男子為競選農會農事小組代表，涉嫌以每票新台幣6000元行賄40多名農會會員，南投地方檢察署接獲檢舉發動搜索及傳訊，已當選代表及理事的劉姓被告因涉犯農會法行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地檢署今天表示，日前獲報某農會農事小組代表候選人以現金行賄會員，指派檢察官張永政指揮刑事警察局中打中心、調查局南投縣調查站、中機站、南投縣警察局刑警大隊、草屯分局、集集分局組成專案小組，經研析情資並縝密蒐證後，向法院聲請搜索票獲准。

檢警4月8日搜索20處所，查扣選舉人名冊等相關證物，並傳訊20名農會會員到案說明，訊後認為有14名會員涉嫌收賄，分別諭知以1萬元到3萬元不等金額交保，專案小組持續調查，發現劉姓被告涉嫌在投票日前行賄會員，因此，16日再搜索33處所並傳訊31名會員。

檢方考量部分選民年齡已高，由檢察官前往現場就訊，其餘人等由專案小組安排巴士載到南投地檢署複訊，多數會員配合調查，訊後主動繳回及表示願繳回不法犯罪所得，犯後態度良好，2波行動總計查扣已繳回賄款共15萬4000元。

刑事局中打中心表示，58歲劉姓男子為尋求連任農會代表進而參選理事長，涉嫌以現金買票，4月8日在劉嫌住處查扣賄選名冊，並約談劉姓主嫌等20人到案，詢問後依違反農會法移請南投地檢署偵辦，檢察官複訊後當庭逮捕並聲請羈押，法院4月9日審理裁定羈押禁見；查獲贓證物選舉人名冊、競選名片、手機1支、賄款15萬4000元。