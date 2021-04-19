掩護山老鼠盜採牛樟？新竹鄉民代表逆轉判無罪確定

新竹縣尖石鄉鄉民代表陳沺宇被控任職鄉公所機要秘書期間，施壓課員製作核發不實的牛樟木採運許可證，包庇山老鼠盜採牛樟木，一審依貪汙治罪條例對非主管事務圖利罪判7年徒刑，但台灣高等法院更一審逆轉改判他無罪，最高法院駁回上訴，陳無罪確定。

檢方起訴指出，陳沺宇想要培育牛樟芝牟利，又原住民保留地牛樟數量少，而尖石鄉境內國有林地卻有大量品質優良的牛樟，他2012年2月擔任尖石鄉公所機要秘書期間，利用身分施壓農業課員核發內容不實的採運許可證，使自己獲得價值233萬餘元牛樟木。

另外，陳沺宇同年3月也代為申請採運許可證，包庇山老鼠取得價值111萬餘元的牛樟木，被檢方依圖利等罪起訴。

新竹地方法院一審判陳沺宇7年徒刑，褫奪公權4年，二審改判陳沺宇6年8月，褫奪公權3年，被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認為，發放採運許可證不須陳沺宇審核，且檢方未舉證陳沺宇如何利用身份施壓課員，且3名課員被控圖利部分已獲判無罪確定，圖利行為人無罪，不知被圖利的對象，要和誰之間有犯意聯絡及行為分擔，加上課員作證也稱是自己計算錯誤和陳沺宇無關，逆轉改判無罪。