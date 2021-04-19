獅子大開口！他沒走斑馬線遭撞討1999萬 連洗碗機也要

一名黃姓男子3年前徒步走在市民大道上被小客車撞擊，導致肢體多處挫傷，他獅子大開口提告向吳姓駕駛1999萬元，連洗碗機、可可粉都列入求償名單；台北地方法院判駕駛應賠償1萬6000元，並在判決寫下「損害賠償不是中樂透」，可上訴。

黃主張，吳姓駕駛2018年6月5日晚間10時許，開車從復興南路一段欲右轉市民大道三段，卻沒有禮讓行人而撞上他，導致他左側胸、左側肢體多處挫傷。

黃提告指出，他要求400萬元精神慰撫金，又因祖母101歲過世、外祖母86歲過世，他隔代遺傳長壽基因可以活到100歲，剩餘62年餘命、每年醫藥費13萬餘元，共計1293萬餘元、每天計程車交通費300元直到65歲退休，共443萬餘元。

另外，他認為受傷後無法洗碗，需要購入洗碗機且兩年換一台，共需要31台、67萬餘元；黃也要求駕駛384萬餘元營養品費、健身房會籍年費、居家保健儀器、勞動力減損檢驗費、特別損害費等。

黃指出，以上費用再加肉體痛苦賠償、被車高速衝撞而受傷的權利金、無法工作損害、因工作損害而無法儲蓄的利息損失，共計5031萬餘元，但他只要求吳姓駕駛賠償1999萬元。

吳姓駕駛抗辯，黃未依規定走在行人穿越道上，違反道路交通安全規定，且黃走在斑馬線左側，極有可能提高被撞的風險，認為黃也應該負肇事責任，並認為黃請求金額過高。

法院認為，黃部分的醫療費單據和車禍傷害無關，例如糖尿病、腸胃藥、鼻炎用藥等，另也沒有醫囑或診斷資料證明他無法洗碗而有購買洗碗機的必要。

再者，健身房會籍年費部分，黃除沒有辦法證明自己無法運動，甚至健身房契約是2018年12月2日至隔年12月1日，若他真的無法運動，怎麼會在車禍受傷後才買健身房會籍，不符社會通念。

判決指出，審酌案發情節、黃的傷勢、雙方學經歷、財產收入等，認為吳姓駕駛應賠償2萬元，但根據行車錄影畫面，認定黃沒有走行人穿越道，應自負20％過失責任，判吳姓駕駛應賠償1萬6000元。

法官最後寫道，損害賠償訴訟目的在於填補損害，可以理解、體諒黃因車禍受到身體痛苦，但他提出許多和車禍無關的醫療、生活用品、營養品單據，其中還包括家電、可可粉、牙膏等單據充數。