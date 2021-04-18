男子疑酒駕時速飆破100 陸橋上撞翻前方小貨車翻數圈

嘉義縣高鐵大道晚間驚傳翻車意外，一名46歲黃姓男子載女友由嘉義市區往高鐵路上，行經嘉太大橋時，疑似視線差不慎，撞上前方小貨車右後車斗，翻滾數圈橫臥路中，據目擊者指稱，男駕駛下車後渾身酒氣，警方正釐清事故原因。

目擊者表示，兩輛車當時行經嘉太大橋往嘉義高鐵方向，藍色小貨車駕駛行駛中線，後方黑色轎車46歲黃男載著女友47曾姓女子行駛後方，疑似視線差未注意前方車輛。

「黑色轎車時速應該超過100KM」，目擊者表示當時聽到巨大聲響，黑車撞上前方小貨車右後車斗翻滾3圈餘，46歲黃男渾身酒氣從駕駛座走下來想要將右前座女子拉下車，遭路人阻止。