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桃園養豬場違法排汙遭罰停工 業者大膽不理檢起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市林姓男子曾涉違反勞基法遭法院判刑2月執行完畢後，他不思悔改，又在2019年間，又在八德區廣福路土地經營養豬場和飼養500頭豬隻，卻未依規定向主管機關申請核准廢水排放，市府環保局當年10月據報開罰6萬元和勒令停工，林不理會，環保局去年7月再次查獲移送法辦，桃園地檢署偵結將林依違反水汙法提起公訴，並請加重其刑。

桃檢指起訴書指出，60歲林姓男子2016違反勞基法被判決2月徒刑，他在隔年易科罰金執行完畢，之後他不思悔改，2019年轉至八德區廣福路土地，經營養豬場，飼養500頭豬隻，依畜牧法規定，飼養200頭豬以上，必須向主管機關申請核發廢水排放許可。

林非但未申請廢水排放許可，更持續排放豬場廢水，環保局據報派員在2019年10月3日前往查獲林將養豬場未經處理廢水，逕自排放到水利溝渠，環保局裁罰6萬元和勒令停工，未料林竟不理會，繼續飼養豬隻。

環保局去年7月6月接獲檢舉稽查，發現林男養豬場非但未停工、還繼續營業及未核准排放廢水，立即將他依違反水汙法罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢表示，林男未遵守主管機關及水汙法規定停工，他曾受有期徒刑判決執行完畢、並在5年內再犯有期徒刑以上之罪，是為累犯，檢方偵結將他依違反水汙法罪嫌提起公訴，並請法院審酌刑法第47條第一項規定及司法院大法官會議釋字775號解釋加重其刑。

桃園市林男違法經營養豬場逕自排放廢水至水利圳溝，不理環保局開罰勒停繼續養豬，檢方偵結提起公訴。示意圖／聯合報資料照
桃園市林男違法經營養豬場逕自排放廢水至水利圳溝，不理環保局開罰勒停繼續養豬，檢方偵結提起公訴。示意圖／聯合報資料照

養豬場 司法院 大法官

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