廣播電台播放原住民歌曲 挨告侵害著作財產權

美國籍徐姓男子，研究台灣音樂史長達20餘年，曾擔任原住民廣播電台擔任主持人，入圍廣播金鐘獎，日前徐男因在廣播電台公開播送「阿美迎賓舞」等音樂，遭彭姓男子提告侵害享有的著作財產權。士林地檢署偵結，認定已過世的卑南族音樂家蔣喜雄錄製的7首歌曲，已讓渡版權，全案依法起訴。

徐男20多年前因研究亞洲政治史來台，卻因熱衷鑽研臺灣音樂史，長期居住台灣，收藏原住民歌謠及研究台灣流行音樂史，在原廣台主持的音樂節目曾入圍非流行音樂類節目，徐也入圍節目主持人獎，獲得肯定。

告訴人彭姓男子指控，徐男在廣播節目公開播送歌曲，2017年8月至2020年1月，其中播放406首歌首（有重複）是彭從玲玲唱片公司取得著作財產權，提出證物提告。證據包含，玲玲唱片公司讓與的原住民歌曲「原始盤式母帶」約200卷等照片、經公證的蔣喜雄陳述書、廣播節目逐字稿和聲音光碟等。

起訴指出，已故音樂家蔣喜雄錄製的「馬蘭之戀、阿美迎賓舞、媽媽請你保重、檳榔香菸酒、愛愛乾杯、台灣行、農家樂」等7首歌曲，版權均已讓渡給玲玲唱片公司，彭後續取得著作財產權，7首歌在2018年1月起至2020年1月，經徐男在廣播節目共計播放11次，侵害著作財產權。

徐男供稱，蒐集原住民音樂多年，廣播節目上播放的歌曲唱片，是另從其他地方蒐集，部分來源則是玲玲唱片公司出版的卡帶。

玲玲唱片負責人證稱，2008年11月18日，玲玲唱片公司原始所有權、使用權、著作權、著作財產權移轉給彭男的貓貍文化工作室，但當時轉給貓貍文化工作室的的唱片歌手、詞曲創作人，應該沒有簽署讓渡著作財產權。