聽新聞
test
0:00 / 0:00
廣播電台播放原住民歌曲 挨告侵害著作財產權
美國籍徐姓男子，研究台灣音樂史長達20餘年，曾擔任原住民廣播電台擔任主持人，入圍廣播金鐘獎，日前徐男因在廣播電台公開播送「阿美迎賓舞」等音樂，遭彭姓男子提告侵害享有的著作財產權。士林地檢署偵結，認定已過世的卑南族音樂家蔣喜雄錄製的7首歌曲，已讓渡版權，全案依法起訴。
徐男20多年前因研究亞洲政治史來台，卻因熱衷鑽研臺灣音樂史，長期居住台灣，收藏原住民歌謠及研究台灣流行音樂史，在原廣台主持的音樂節目曾入圍非流行音樂類節目，徐也入圍節目主持人獎，獲得肯定。
告訴人彭姓男子指控，徐男在廣播節目公開播送歌曲，2017年8月至2020年1月，其中播放406首歌首（有重複）是彭從玲玲唱片公司取得著作財產權，提出證物提告。證據包含，玲玲唱片公司讓與的原住民歌曲「原始盤式母帶」約200卷等照片、經公證的蔣喜雄陳述書、廣播節目逐字稿和聲音光碟等。
起訴指出，已故音樂家蔣喜雄錄製的「馬蘭之戀、阿美迎賓舞、媽媽請你保重、檳榔香菸酒、愛愛乾杯、台灣行、農家樂」等7首歌曲，版權均已讓渡給玲玲唱片公司，彭後續取得著作財產權，7首歌在2018年1月起至2020年1月，經徐男在廣播節目共計播放11次，侵害著作財產權。
徐男供稱，蒐集原住民音樂多年，廣播節目上播放的歌曲唱片，是另從其他地方蒐集，部分來源則是玲玲唱片公司出版的卡帶。
玲玲唱片負責人證稱，2008年11月18日，玲玲唱片公司原始所有權、使用權、著作權、著作財產權移轉給彭男的貓貍文化工作室，但當時轉給貓貍文化工作室的的唱片歌手、詞曲創作人，應該沒有簽署讓渡著作財產權。
檢察官認為，告訴人提出遭侵權的406首歌，僅能證明7首蔣喜雄錄製的歌曲已讓渡版權，徐男涉嫌擅自公開播送歌曲，侵害他人著作財產權，依法提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言