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服務處鐵捲門被噴不雅紅字 王定宇：莫須有的事
民進黨立委王定宇日前捲入同居風波，他在台南市東區和歸仁區服務處16日凌晨陸續遭人潑漆，並在鐵捲門噴上不雅字眼，王定宇今天中午到台南市立殯儀館參加女憲兵羅慧鵑告別式後，對此事發出文表示，對這件以莫須有的事公然侮辱，目前在瞭解狀況中，不隨之起舞，也交由服務處律師做後續處理。
面對服務處陸續遭人潑漆，王定宇今天照跑行程，中午台南市殯儀館，媒體詢及潑漆案，王定宇表示，稍後會發出新聞稿。隨後，他與到場地方人士打招呼，旋即離開會場。
案發後，台南警方在17日以車追人，找到一名嘉義市獸醫師，他坦承車子是妻子名下所有，車子是他開的，否認涉案外，對相關細節保持緘默。獸醫師妻子表示王定宇是公眾人物，當然認識王，但和王不熟識。據了解，潑漆涉及毀損，屬告訴乃論。
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