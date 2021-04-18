台中公車司機輾斃網拍女沒和解 網怒：一命只值10個月

台中客運司機謝姓男子去年4月間開車行經北屯區崇德路、天津路時，綠燈起步不顧前方張姓女子騎車在機車停等區，直接輾過張女拖行超過8公尺，謝遭警方依過失致死罪移送台中地檢署後，檢方命謝5萬交保，但謝事後未與家屬達成和解，台中地院依法判刑10月，昨天有網友在社群關心此案，批評「一條命只值10個月嗎？」引發網友熱議。

昨天有網友在網路社群「Dcard」分享此案判決結果，引發網友議論，有網友批評「公車司機根本沒在管會不會撞死人的」、「所以現在我都不敢停在大車前面了」、「扯、太扯」、「台中有些公車真的是很不想說，根本就是地獄公車，司機口氣差就算了，台中路就這樣而已，開著公車在飆車，當自己開小型車？」

據查，謝姓男子（63歲）擔任職業駕駛已有10年時間，過去沒有發生過重大事故，去年4月12日晚間8時許，謝駕駛的台中客運公車在北屯區崇德路、天津路口停等紅燈，綠燈起步時，突然加速向前，不顧在車頭右側，騎車停等在機車停等區的張姓女子（23歲），謝撞上張女後沒有停車，直接將張女輾到車底下，拖行8公尺才停車。

警消獲報到場時，出動千斤等相關設備，才協助張女脫困，但張女已頭顱變形，沒有生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救後仍宣告不治，當時檢察官命謝以5萬元交保，讓謝可以與家人談後續賠償金，但因雙方沒有共識，未達成和解。