台中連鎖餐飲老闆爆財務糾紛 擄至摩鐵毆打討錢

台中市廖姓男子擁有兩個餐飲品牌、十多家直營門市，去年5月間，另涉財務糾紛，遭章姓男子等人製造假車禍擄走，在摩鐵內被毆打成傷，章還印製討債文宣，附照寫上「天生愛借錢不還」在廖的餐廳發放。台中地院審結，將章等涉案4人，依妨害自由等罪判10月至3月不等徒刑，部分得易科，可上訴。

判決指出，廖姓餐飲業者與劉姓男子有債務糾紛，因索討未果，劉委人找來章姓、張姓、劉姓、謝姓男子，及綽號「阿德」、「光頭」等6名男子處理債務，章等人在去年5月8日凌晨零時許，在南屯區五權西路、東興路附近，從後方追撞廖姓業者的轎車後，章趁機將廖強押至車內，因廖抵抗而被毆打。

章等人隨後將廖帶往南屯區的汽車旅館內毆打，期間取走廖的提款卡、現金8000元、2支手機、駕照等物品，要求廖提供提款卡密碼，成功提領1.3萬元。

廖在汽車旅館內，還章等人被強迫簽下「本人因積欠債務無力償還，經協商後確定，將每日餐廳營業額，於每日晚間10點整，交由債權人，以之還款，直到還款結束」的切結書，廖被限制自由、毆打約3個多小時後，才被釋放，獲釋時廖的臉部、全身、四肢都有多處擦挫傷。

章等人以廖的手機、駕照、行照等物，要脅廖需匯款欠款，才願歸還，廖在去年5月10日，分別匯款2萬、1.9萬餘元至章指定的帳戶內。

章姓男子在去年5月14日晚間9時許，前往廖姓業者在北屯區經營的火鍋店，利用之前取得廖的駕照上的相片，搭配電腦列印的文字「天生愛借錢不還，我最不要臉，歡迎大家認識我」，附上廖的照片與姓名，向店員索討當日營業額，不過因店員報警後，章隨後離開。

廖姓業者向台中市第四警分局提告後，警方循線帶回章姓男子等人，警詢後依妨害自由、違反個資法等罪移送偵辦。