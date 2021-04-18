網批實習學員跳抖肩舞 調查局：展現活潑無不當

網路流傳調查局人員跳著「抖肩舞」的影片，引起網友批評。調查局今天說，影片是學員106年實習時，為展現活潑創新思維，結合當時盛行的抖肩舞，並無任何不當或違法。

網路近日傳一段影片，內容是一群受訓學員與調查局長官大跳「抖肩舞」，引起網友熱烈討論，有網友誤認是最新版招生廣告，嘲諷是「瘋瘋癲癲廣招徠、國家安全靠邪魔」。

影片長度為3分9秒，開場由多名男女學員，在頂樓抖肩跳舞，接著場景換到辦公室等處，多名調查局外站官員加入，隨著音樂一起抖肩。

調查局今天回應指出，影片是調查班學員民國106年12月實習期間，為展現活潑創新思維，結合當年盛行的抖肩舞，與實習處站人員拍攝。影片內容並無任何不當或違法之處。