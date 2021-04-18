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小模偷閨密化妝品 被抓包辯「已被原諒」仍判拘役
台中市張姓女子是小模前年10月間，擅自拿走室友陳女價值1.7萬餘元的化妝品；陳女事後以手機通訊軟體LINE質問張女，張女承認行竊，陳女告她竊盜，但張女在法院時辯稱，都已取得原諒，且返還化妝品，不過遭陳女否認，台中地院依竊盜罪，判拘役20天，得易科2萬。
起訴指出，張姓女子與陳姓女子是朋友，2019年10月間同住在台中市，但張女涉嫌與陳女同住時，行竊陳女放在屋內的未拆封的面膜、口紅、唇膏、化妝水、香水、唇釉等價值1.7萬餘元的美妝保養品。陳女與其他友人發現後，透過手機軟體LINE質問張女，張女傳訊回覆「知道了，對不起，你們，謝謝妳們願意原諒我給我機會不有下次了」等語。
陳女據此提告竊盜，張女到案後辯稱，前年間的確有與陳女同居，且陳女指控竊盜的美妝品，都是未經陳女同意前就拿走，但她已向陳女道歉，也獲得陳女原諒，也返還陳女指控遭竊的化妝品。
不過全案在台中地院審理時，張女對於什麼時候返還化妝品的供述不一，且陳女也否認張女有歸還化妝品，且竊盜屬於非告訴乃論之罪，就算陳女有原諒張女的意思，但也無從以此做出對張女有利的認定，全案依竊盜罪，判拘役20天，得易科2萬元，可上訴。
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