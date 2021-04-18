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影／冒東南亞網紅小模誘性交易 警破應召站機房逮7人

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市38歲林姓男子在桃園區大樓套房掩護應召站機房，透過人頭帳號帳號在網路、論壇刊登冒用東南亞網紅、小模圖片，以「讓您放鬆身心疲憊」挑逗引誘男客，利用LINE相約性交易，警方昨天在中正路破獲該機房及逮捕林男及同夥男女共4人，並在市區摩鐵查獲2名應召女子和男客1人，警方今天上午將林男等人依妨害風化罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，林男在桃園區一棟商業大樓套房掩護，成立應召站機房，招攬2男充當馬伕及1名女會計，透過人頭帳號在各大網站、論壇刊登「號稱」東南亞網紅、小模涼圖片，搭配「主動熱情」「專業按摩」、「讓您放鬆身心疲憊和壓力」文字引誘男客，再相約至市區摩鐵從事色情交易。

警方成立掃黃專案小組監控月餘，掌握林男的應召站機房，時機成熟分兵2路前往中正路該應召站機房及市區摩鐵，逮捕林男應召站機房員工4人，並在市區摩鐵查獲2應召女子及1名男客，現場查扣應召站不法所得、電腦主機、帳冊及手機等犯罪證據，林男等人坦承犯行。

警方表示，警方在電腦主機發現網站登刊登圖庫的正妹，該夥為躲避警方追查，都是私下從網路圖庫下載的東南亞網紅、小模圖片冒用，與應召女子完全不同，有如「色情詐騙」，警方訊後將林男等人依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。

桃園警方破獲應召站機房（見圖）逮捕林嫌同夥4人，查獲應召站不法所得、電腦主機、帳冊及手機證物。記者曾增勳／翻攝
桃園警方破獲應召站機房（見圖）逮捕林嫌同夥4人，查獲應召站不法所得、電腦主機、帳冊及手機證物。記者曾增勳／翻攝
桃園警方破獲應召站機房逮捕林嫌同夥4人，查獲應召站不法所得、電腦主機、帳冊及手機證物。記者曾增勳／翻攝
桃園警方破獲應召站機房逮捕林嫌同夥4人，查獲應召站不法所得、電腦主機、帳冊及手機證物。記者曾增勳／翻攝
桃園警方破獲應召站機房逮捕林嫌同夥4人，發現網路冒用東南亞網紅、小模圖片攬客牟利。記者曾增勳／翻攝
桃園警方破獲應召站機房逮捕林嫌同夥4人，發現網路冒用東南亞網紅、小模圖片攬客牟利。記者曾增勳／翻攝
桃園警方破獲應召站機房逮捕林嫌同夥4人，發現網路冒用東南亞網紅、小模圖片攬客牟利。記者曾增勳／翻攝
桃園警方破獲應召站機房逮捕林嫌同夥4人，發現網路冒用東南亞網紅、小模圖片攬客牟利。記者曾增勳／翻攝

應召站 摩鐵 網紅

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