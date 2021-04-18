為1.8萬元當人頭帳戶 男子被判刑4月

陳姓男子因缺錢花用，去年1月間以1萬8000元的代價，將自己申辦銀行存摺、提款卡及密碼，涉嫌提供給擄鴿集團使用後，集團成員再向鴿主恐嚇取得1萬1000元，台南地院依陳犯觸幫助恐嚇取財罪，判處徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，陳於去年1月5日，在台南市住處旁，將他申辦銀行帳號存摺、提款卡及密碼等物，以1萬8000元代價，提供予年籍不詳綽號阿德男子，及其所屬擄鴿勒贖集團成員使用。

擄鴿勒贖集團取得帳戶資料後，去年1月5日11點多捕捉程姓被害人賽鴿，同一天11點43分許，打電話聯繫程恫稱，需付贖款贖回賽鴿等語，程恐無法取回賽鴿心生畏懼，依指示同一天11點57分，匯款1萬1000元至銀行帳戶，程華報警法辦起訴。

陳矢口否認有何幫助恐嚇取財取財之犯行，供稱，他向阿德借錢，因為沒有東西，「就將該帳戶的存摺、提款卡交給他做擔保，我不知道他住哪裡」等語。