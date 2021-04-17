呂金鎧被控性侵殺人案 檢察總長提非常上訴

麵包師呂金鎧被朋友指控共同犯下性侵殺害范姓女大學生命案，官司纏訟10多年。本報系資料照／記者王宏舜攝影

麵包師呂金鎧被朋友指控共同犯下性侵殺害范姓女大學生命案，官司纏訟10多年，一路喊冤的他直到台灣高等法院更6審判處20年徒刑，不想再受官司折磨放棄上訴，更7審因新鑑定技術認定他未參與，卻已因有罪判決入獄，雖已假釋但迄今未獲真正清白，檢察總長江惠民認為，被告放棄上訴時無辯護人在場，合法性有疑義，最近提起非常上訴。

一旦非常上訴成功，呂金鎧可望真正爭回清白，他在監所中近20年的日子也可聲請刑事補償。

本案源於1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，後來被發現在呂金鎧居住處遭姦殺。警方查出，因竊盜案入監的呂金鎧，1992年年11月出獄，在新北市一家麵包店工作，在中和租屋居住。

同年12月，呂金鎧在獄中認識的友人陳錫卿出獄，借住呂金鎧租屋處，呂以徵女家教為名，誘使國立大學范姓女大生上門應徵，女學生後來遭性侵再勒斃。

由於命案地點在呂金鎧住處，警方找上呂，但呂否認涉案，稱案發時在麵包店工作，指向陳錫卿犯案， 但陳落網後，供稱與呂共同犯案。

呂金鎧原本否認犯罪，1994年1月9日突然在警訊中自白，承認和陳錫卿共同作案，檢察官根據DNA鑑定，認定留在死者體內的精液，應是陳錫卿與呂金鎧的混合，以性侵殺人重罪起訴兩人。

呂金鎧後來雖稱是遭刑求才自白，堅稱未參與犯案，強調案發時人在麵包店，但從一審到更6審都被判有罪，更6審宣判當天，聽到合議庭判決20年有期徒刑，呂不想父母再跟著他受官司折磨，當庭說要放棄上訴，並簽名捨棄上訴。

詎料，高院更7審法官重新將檢體送鑑定，新科技的DNA鑑定顯示，死者體內精液沒有呂金鎧的DNA，合議庭改認定是陳錫卿1人犯案，呂金鎧並未參與，但呂金鎧早已判決定讞入監，從羈押到服刑，在監所中度過近20年才出獄，至今未取得無罪證明。

呂金鎧的家人長期為他尋求平反，最高檢察署近來檢視相關卷證後發現，呂金鎧當初在宣判庭簽名放棄上訴，但當時辯護人不在場，由於性侵殺人最輕本刑為3年以上，屬於強制辯護案件，此類案件被告，在未徵詢辯護人意見前，即使說要放棄上速，是否有效，恐有疑義，且法院未善盡告知被告有利事項的注意義務，讓被告的辯護倚賴權未受保障，檢察總長江惠民決定提非常上訴。