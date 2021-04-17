檢察總長為呂金鎧非常上訴 冤平：盼公平審判

呂金鎧被控犯下民國82年中興大學女學生命案，因捨棄上訴遭判刑20年定讞。檢察總長江惠民日前提起非常上訴，台灣冤獄平反協會表示，期盼呂金鎧能得到一次公平審判的機會。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔說，全案為陳錫卿（已判處死刑定讞未執行）一人所為，呂金鎧案發時不在場，未參與犯案，事後又遭警方刑求，且因案發時與審理期間的DNA檢驗問題才導致呂金鎧被認定為共犯。

羅士翔表示，當時台灣高等法院更六審宣判時，辯護人並不在場，呂金鎧顧及父母年邁等情況，在龐大身心壓力下輕率填寫捨棄上訴聲請書，返回看守所即反悔，律師趕緊上訴，卻因呂金鎧已捨棄，遭高院裁定上訴駁回。

他說，呂金鎧已於101年假釋出獄，83年至101年間都在監所度過，後來聲請再審3次都遭駁回，律師團105年間曾向最高檢察署請求提起非常上訴但失敗，很感謝最高檢這次審慎研議後提起非常上訴。

羅士翔指出，非常上訴對呂金鎧而言是非常重要的進展，全案對呂金鎧而言並非公平審判，更何況當時呂金鎧在沒有辯護人在場，也沒有看到判決書的情形下，直接捨棄上訴，捨棄行為是否合法有效，也有爭議。

羅士翔說，檢察總長是針對高院在更六審判決後的「上訴駁回」裁定提起非常上訴，未來若獲最高法院支持，案件應該是回到更六審宣判後可上訴的狀態，屆時律師團會做好上訴的準備，也希望呂金鎧能得到一次公平審判的機會。

全案起於82年間，一名中興大學范姓女大學生經家教中心安排，前往當時台北縣中和市一處公寓3樓面談後遭性侵喪命；檢警追查，認為公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉嫌，83年初將2人查獲到案，陳男咬出呂男是共犯。

呂金鎧更六審被判刑20年後捨棄上訴而定讞，陳錫卿則被判死刑定讞。

冤平協會網站指出本案疑點重重，包括案發後呂金鎧接受5次警詢明確表示未涉案，事後卻寫下自白書，且有遭刑求的證據。

此外，更六審囑託刑事警察局再為鑑定，經刑事局以最新的STR鑑定法鑑定，發現現場採得疑似精液的體液檢體只有一名男子的DNA，請求法院補送陳、呂檢體，但法院並未補送，仍判呂金鎧與陳錫卿共同性侵被害人及殺人未遂罪成立。

而陳錫卿上訴後，最高法院再次發回，更七審法院補送二人DNA檢體，經刑事局比對，該檢體與陳錫卿相符，排除呂金鎧。