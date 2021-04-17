呂金鎧被控性侵殺人未遂喊冤27年 獲非常上訴

呂金鎧被控犯下民國82年的中興大學女學生命案，更六審判刑20年後捨棄上訴定讞。檢察總長江惠民認為，法院未詳查呂男是否了解捨棄上訴真意，判決違背法令，提起非常上訴。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔說，呂金鎧案發時不在場，事後又遭刑求，多次聲請再審也遭駁回，已於101年假釋出獄，這次非常上訴對呂金鎧而言是非常重要的進展，希望呂金鎧能得到一次公平審判的機會。

全案起於82年間，一名中興大學范姓女大學生經家教中心安排，前往當時台北縣中和市一處公寓3樓面談後喪命；檢警追查，認為公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借助的友人陳錫卿涉有重嫌，83年初將2人查獲到案。

檢警指控，有妨害風化前科的陳錫卿82年12月17日假釋，投靠獄中認識的呂金鎧；同年月22日，陳錫卿佯稱找家教，家教中心安排范姓女大學生前往面談，陳錫卿及呂金鎧卻合力制伏范女並性侵得逞，另以衛生褲在范女頸部打死結，造成范女窒息死亡。

一審新北地方法院判處陳錫卿、呂金鎧死刑，案經最高法院多次發回，高院更六審認定呂金鎧曾以衛生褲在范女頸部打結，但未致命，是陳錫卿另行起意打死結後才導致范女死亡，因此依對女子以強暴方法而為性交罪、殺人未遂罪，判呂金鎧20年徒刑，陳錫卿死刑。

呂金鎧在更六審判決後捨棄上訴而定讞，陳錫卿繼續上訴。更七審委託刑事局鑑定DNA，發現死者下體沒有呂金鎧精液，改認定呂金鎧並非共犯，仍判陳錫卿死刑；但更十一審又認定陳錫卿、呂金鎧為共犯，判陳錫卿死刑，案經最高法院98年間駁回上訴定讞。

呂金鎧83年落網後即否認犯罪，距今27年，經台灣冤獄平反協會協助，向最高檢察署請求提起非常上訴。

最高檢察署認為，本案屬強制辯護案件，在更六審判決宣判後、繫屬上級審法院前，辯護人在訴訟法上的辯護人地位依然存在，有為被告利益上訴，並協助被告訴訟的權責，因此強制辯護案件的被告，未經徵詢辯護人意見所為的捨棄上訴，是否於捨棄時已生效，即有疑義。

最高檢認為，本案更六審宣示判決時，只有呂金鎧到場並填寫捨棄上訴聲請書，但判決筆錄並未記載有無詢問被告「是否仍要上訴」，法院並未善盡告知被告有利事項的義務，包括告知被告可請辯護人具狀撤回等權利。

最高檢指出，呂金鎧的辯護倚賴權顯然未依法受到保障，應不生撤回上訴的效力，法院就此未詳予調查被告在辯護人未在場的情形下是否了解捨棄上訴的真義，顯有判決不適用法則及應調查證據未予調查等違背法令之處，案經檢察總長江惠民審核後提起非常上訴。

最高檢並提出美國、日本、德國關於捨棄上訴的相關實務見解，認為在美國的強制辯護案件，被告無權捨棄律師辯護，因此也無權自行捨棄上訴；德國聯邦最高法院的見解也認為，在強制辯護案件中，被告未事先諮詢辯護人所做的捨棄上訴聲明是無效的。