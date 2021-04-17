接隔壁插座「10年沒繳過電費」 竊盜無罪仍遭判賠413萬

桃園張姓男子開企業社卻私自接相鄰廠房的電源，10年來完全沒繳過電費，隔壁公司何姓負責人認為電費長期過高，找水電工一查才發現；法院認為，張雖無竊電不法意圖，刑事被訴竊盜無罪，但他卻有「消極不繳電費行為」損害何男，判他應賠償何10年電費共416萬元，可上訴。

何男主張，2004年8月起承租土地、建物開公司，與張男經營的企業社相鄰，張明知沒有申請新電表，竟擅自將電源線接到他廠房牆壁的電源開關，長期使用他們付費的電能，一用就是10年之久，後發現電費過高，清查才驚覺遭人接電。

檢方偵結依竊盜罪嫌起訴張，經桃園地院判無罪，上訴台灣高等法院駁回確定，何再依檢方當時清查估算的10年電費損失，對張提告民事返還不當得利416萬3250元；對此，張男經通知沒出庭辯論，也未提出任何書狀陳述或聲明。

民事庭審酌，張男在偵查時，供稱2006年7月至2016年6月承租該廠房期間，並沒有另外裝設電表，用電是透過連接隔壁廠房的插座、付費電表，自己私自接引電能使用，在這10年期間「未曾收到電費單，也未曾繳過電費」。

郭姓水電工證稱，因何男察覺電費過高，委託他到廠房檢查，結果發現1個沒有分裝電表的迴路被拉到張男經營的企業社，也有看到對方使用電焊機、空壓機，切割機等施工痕跡，顯然有在用電。

民事庭認為，張男被訴竊盜罪嫌部分，雖經一二審判無罪確定，認定張並無構成「以和平破壞他人持有支配關係，並建立自己新的持有支配關係的『竊取』行為」，但仍認定張有接電、長期未繳納電費，雖難逕認有不法竊電意圖，但仍有「消極不繳納電費的行為」。