1張照片25萬 人夫與女當街親吻判侵害配偶權賠償正宮

張姓人夫與葛姓女子當街親吻，被妻子的朋友拍下1張接吻照片，妻子一怒告上法院，要求2人賠償50萬元。儘管張姓人夫與葛女解釋只是畫面「錯位」，但高雄地方法院簡易庭認為2人是面對面親吻，侵害配偶權，判人夫與女子須連帶賠償正宮25萬元。全案可上訴。

張妻指控，丈夫不給家用、常晚歸並辱罵她，致她身心受創，她詢問過丈夫是否外頭有人，丈夫要她拿出證據，事隔4個月後，2019年7月，朋家正巧發現丈夫和葛女在街上擁吻，朋友拍下照片，她認為丈夫與葛女侵害配偶權，要求損害賠償及精神撫慰金。

高雄簡易庭審理時，張說當天他應酬喝了酒，不想酒駕，請葛女來接他，只是距離較近，與葛女並沒親吻，葛女也稱是因拍攝角度，肩膀較靠近，出現視覺「錯位」等因素，否認接吻。