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「雨天為妳準備早餐」露餡 小王被判賠償人夫8萬元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿雄（化名）發現妻子小蘋與粘男有親密對話，妻還到粘住處拿粘為她準備的早餐，交往中勾手、牽手、靠肩之舉，請求粘與小蘋連帶賠償新台幣80萬，2人否認有染，法官認2人交往時出遊牽手、雨天特意提供早餐互動舉止，明顯非一般普通朋友社交往來所應有，非一般婚姻配偶所能容忍，判決粘男與小蘋連帶給付阿雄新台幣8萬。可上訴。

阿雄表示，他於去年7月起察覺妻子小蘋與他人有不正當交往關係，因而在8月17日晚間 她洗澡時，拿她手機查看而赫然發現她與粘的親密對話，包括「快回家，不然等你老公又抓狂」、「今天禮拜六，你家那個在家」、「來跟我住」、「我也愛你，真的很愛」、「想娶你」。

可見粘男明知小蘋為已婚狀態，仍對她訴說愛慕之情，小蘋則對粘追求回應「我想跟你在一起久一點」、「愛你」等語。

去年8月26日小蘋前往粘住處拿取粘為她準備的早餐；二人更於9月間同乘賓士車輛前往出遊，有對話及出遊照片，小蘋、粘男交往中有勾手、牽手、靠肩之舉，明顯逾越一般男女社交關係，已嚴重侵害阿雄的配偶權，因此請求損害賠償。

被告則辯稱，對話紀錄為小蘋與「恩恩」曖昧網聊，非與粘對話，「恩恩」並非粘，且小蘋手機有指紋鎖，Line軟體設指紋鎖，阿雄無從觀看手機內容，無從證明 係被告間對話，然小蘋與阿雄已論及協議離婚，粘基於朋友立場，搭載小蘋外出散心，出遊照片難認有超出普通朋友之一般社交往來，不構成侵害配偶權。

法官以粘男均明知小蘋與阿雄仍有婚姻關係，交往時出遊牽手、雨天特意提供早餐互動舉止，明顯非一般普通朋友社交往來所應有，非一般婚姻配偶所能容忍，判決粘男與小蘋連帶給付阿雄新台幣8萬。

男子阿雄發現妻子小蘋與粘男有親密對話，交往中勾手、牽手、靠肩之舉，請求粘與小蘋連帶賠償，2人否認有染，法官認2人交往時出遊牽手、雨天特意提供早餐互動舉止，明顯非一般普通朋友社交往來所應有，判決粘男與小蘋連帶給付阿雄新台幣8萬。圖／本報資料照
男子阿雄發現妻子小蘋與粘男有親密對話，交往中勾手、牽手、靠肩之舉，請求粘與小蘋連帶賠償，2人否認有染，法官認2人交往時出遊牽手、雨天特意提供早餐互動舉止，明顯非一般普通朋友社交往來所應有，判決粘男與小蘋連帶給付阿雄新台幣8萬。圖／本報資料照

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