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假古董證券化詐騙4.4億 雄檢聲押3嫌

中央社 / 高雄17日電

大巴馬藝術投資集團涉嫌以仿古文物佯稱增資發行新股詐騙吸金4.4億。高雄地檢署指揮嘉南高三地調查站偵辦，逮捕涉案的林姓、陳姓與吳姓等3名主嫌，向法院聲押裁准禁見。

全案由雄檢指揮調查局高雄市調查處、南部地區機動工作、嘉義市調查站、嘉義縣調查站、台南市調查處聯手偵辦，8日持法院核發搜索票，分赴被告等人位於高雄、嘉義縣、台南市住居所共23處執行搜索，查扣專案投資契約、股東名冊、股東轉換資料、大批仿古文物等相關證物，傳喚被告10人及相關證人到案說明。

檢方訊後以林、陳、吳3嫌依涉違證券交易法、多層次傳銷管理法、公司法、商業會計法，以及刑法加重詐欺等罪，犯嫌重大、有湮滅證據、勾串共犯向法院聲請羈押，經法院審理後裁准羈押禁見。其他7人涉違證券交易法、偽造文書罪，分別請回或以新台幣3萬至6萬元交保候傳。

檢調追查，林嫌等3人為首，曾成立天暢國際藝術股份有限公司，以「古文物證券化」為號召，佯稱美國方美克斯公司擁有秦代兵馬俑、清代「乾隆皇帝大閱圖軸」等價值不斐古文物（實為贗品）前景看好，對外招攬不特定投資人認購方美克斯公司股票，不法獲利3億餘元。

全案經雄檢在民國105年間查獲起訴後，又重起爐灶，另成立大巴馬投資股份有限公司、大器內蘊文創藝術股份有限公司。並向方美克斯公司原股東宣稱已轉型為大巴馬公司，將對擁有古董資產（實為贗品）鑑價，支付17%轉換手續費後，即可將原投資方美克斯公司股權轉換成大巴馬公司股權，並取得發行股票。

之後為分配大巴馬公司股份給投資人，不實辦理增資，將資本額由200萬元增加至4億641萬元，假發行大巴馬公司股票，不法獲利達4億441萬元。

另外，嫌犯等人透過舉辦說明會、網路行銷、多層次傳銷等手法，向不特定投資人宣稱該集團有雄厚中華古文物資產（實為贗品），藉由推出「巴藝金幣」、「收藏家」等各種投資方案，向投資人詐騙鉅額款項。實際不法金額、資金流向仍在清查中。

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