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男不配合臨檢 辱罵並與員警爆肢體衝突 遭判拘役35天
屏東一名黃姓男子，因不滿警方臨檢，竟與3名值勤員警發生推打、拉扯，造成員警手、腳多處擦傷、瘀青，即便遭警方壓制帶回，仍在派出所內持續辱罵在場員警「垃圾」、「狡猾」等語，經審理，屏東地方法院將黃男依妨害公務罪、犯侮辱公務員罪，判處拘役 35天，可易科罰金，全案可再上訴。
判決指出，黃男去年9月9日晚上10時許，騎車行經屏東內埔中正路及地利路口時，不滿遭警方臨檢，竟與3名員警發生推打、拉扯，造成員警手、腳多處擦傷、瘀青，隨即遭其他員警壓制，並將黃依妨害公務罪名逮捕，回到派出所後，仍持續對員警口出惡言，多次辱罵在場員警「垃圾」、「狡猾」等語。
事後黃男遭依法起訴，審理期間，黃皆坦承犯行，院方認為，黃不願配合員警執行公務，除對員警動手，還以粗鄙言詞辱罵，已損害公務員執法尊嚴及國家公權力。經審理，屏東地方法院將黃男依妨害公務罪、犯侮辱公務員罪，判處拘役 35天，可易科罰金，全案可再上訴。
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