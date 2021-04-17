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祖厝被賣老翁激烈自縊亡 妻控律師強拆土地殺死先生
桃園古姓老翁不滿祖厝被賣掉，和購入土地的劉姓律師僵持多年，最後激烈在家自縊以表抗爭，古的妻子指控劉以律師身分欺負老百姓，用強拆房屋逼死先生提告殺人罪；檢方查，古自縊家屬沒意見，且劉是土地所有權人身分，經法院判決古應遷出，將土地騰空還予他，偵結予以劉男不起訴。
古妻控訴，劉姓律師買的是土地，非上方他們住的建物，且劉是和先生的堂哥購買，認為雙方契約應有問題，還說劉是律師，和法院很熟，才讓他們訴訟一路拿到不利結果，直到2014年9月劉無預警要來拆房子，雙方爭執不下。
古妻說，因紛爭長期無法解決，先生就寫布條懸掛在外揚言「只好死在裡面」，還提到不甘被劉搶房子，最後就被逼到自縊身亡；她認為，先生是被劉男用這種方式蓄意殺死，劉用律師身分欺負老百姓，以訴訟、執行強拆等蠻幹方式把他先生逼死，對劉提告殺人罪嫌。
檢方查，古翁2019年4月10日在家自縊身亡，檢察官告知家屬死亡方式為自殺，非他殺，經詢問家屬也無意見，不需要解剖、不懷疑他殺，認為是土地紛爭才自殺。
檢方認為，古翁從2013年起至2019年間，就因為該房屋拆除問題，和劉纏訟多年並就執行方式有紛爭，但經查，劉以土地所有權人身分，請求古拆除上址建物，經桃園地院、台灣高等法院判處古應自該土地遷出，並將土地騰空還予劉。
檢方指出，劉確實是尋求民事訴訟程序取得具確定力的終局判決，再依法聲請民事強制執行。劉既然是依法請求古翁遷出，是否能因古糾紛無法解決、長年累訟最後自殺表達己意，就斷定劉有殺人犯意的聯絡與行為分擔，仍有疑慮，偵結予以劉不起訴。
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