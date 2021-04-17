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小三偷和人夫上汽旅嘿咻6次 還要大老婆幫忙養私生子

聯合報 / 記者曾健祐楊湛華／桃園即時報導

桃園陳姓女子和黃姓人夫發生婚外情，一起上汽車旅館性交至少6次，陳因而懷孕生子，黃男認領時隔半年才向老婆坦白外遇，黃妻痛苦不堪，指控陳女除介入家庭，還把私生子丟給她扶養；陳女刑事被依相姦罪判刑3月，法院考量她侵害黃妻配偶權，情節重大，判她應賠黃妻60萬元，可上訴。

經調查，陳女（41歲）明知黃男已婚，卻能和他交往發生婚外情，2017年年中至隔年1月間，還一起到桃園某汽車旅館私會，至少發生6次以上性行為，後來陳因而懷孕，並於2018年10月生下1名兒子，1個多禮拜後黃男也認領兒子，刑事部分陳被依相姦罪判刑3月，得易科罰金。

黃妻控訴，老公時隔半年多才主動告知，才發現先生早已出軌多時，且陳女生下小孩後竟棄之不顧，甚至把孩子丟給她照顧，自己同事得忍受先生外遇，還必須照顧他和小三在外的私生子，精神上痛苦不堪。

黃妻還說，陳女的行為嚴重破壞她家庭、婚姻，主張侵害配偶權對陳求償60萬元；對此，陳女對事實不爭執，但認為黃妻求償金額過高，認為應以20萬元為適當，而且黃男也有責任，目前小孩雖由黃妻照顧，但自己每月仍定期匯錢給她當作扶養費，並非完全沒盡責。

民事庭審酌，陳女名下有房屋、土地、汽車及股票等財產，考量她侵害黃妻配偶權，導致對方與先生間婚姻忠誠美滿破裂，出現不安與懷疑，並失去夫妻間信任，精神上痛苦重大，依雙方職業、收入及侵害程度等，判陳女應賠償黃妻精神撫慰金60萬元。

陳女和黃姓人夫性交懷孕生下1名兒子，還丟給黃的妻子扶養，法院判陳應賠黃妻60萬元。示意圖／ingimage
陳女和黃姓人夫性交懷孕生下1名兒子，還丟給黃的妻子扶養，法院判陳應賠黃妻60萬元。示意圖／ingimage

婚姻 婚外情 汽車旅館

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